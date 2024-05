Circulation, stationnement, animations : tout savoir sur le passage de la flamme olympique à Lisula

8h30 - Casa Cumuna : Accueil des relayeurs

9h00 - Piazza Paoli : Accueil des 600 élèves et positionnement sur le parcours

10h15 - Fanale di a Pietra : Départ de la flamme olympique (le public peut assister au passage de la flamme entre le giratoire du port et le Monument aux Morts)

11h15 - Mercatu Cupartu : Départs différés City Trail du CP au lycée

12h00 - Piazza Paoli : Repas offert par la mairie pour tous les élèves

13h30 - Piazza Paoli : Reprise des initiations sportives proposées par les associations (boxe, handball, gym, voile, football, tennis) et activités par la Souris Verte

Avenue Comte Valery (sens descendant)

Bd Charles-Marie Savelli

Rue Louis Philippe (sens montant)

Rue Sottu Mare

Avenue David Dary

Rue Notre Dame

Route du port

Allée de la Rêverie, fermée jusqu'au mercredi 15/05 à 9h.

Mardi 14 mai, Lisula accueillera le passage du relais de la flamme olympique. Pour assurer le bon déroulé de l’évènement, quelques aménagements sont à prévoir. La municipalité a préparé un programme dense, invitant chaque citoyen à devenir acteur de cette journée mémorable. Le relais populaire, ouvert à tous, symbolisera l'esprit d'unité et de partage incarné par les Jeux Olympiques.Le parcours de la flamme olympique débutera au phare de la Pietra pour rejoindre la place Pascal Paoli. Le public pourra admirer son passage du giratoire du port jusqu’au Monument aux Morts. La portion restante du parcours sera réservée aux 600 élèves venant de toute la Haute-Corse, parcourant la Rue Notre Dame jusqu'à la Place Paoli.Il est recommandé d'être positionné dès 9h30 entre le giratoire du port et le Monument aux Morts pour ne rien manquer du passage de la flamme. L'arrivée de la flamme olympique sur la Place Paoli est prévue à 10h45.Cette journée ne sera pas seulement une halte symbolique mais une véritable célébration des valeurs du sport, où petits et grands se rassembleront pour vivre des moments uniques. Des initiations sportives seront proposées par les associations locales, offrant aux enfants l'opportunité de découvrir différentes disciplines et de s'amuser.Pour garantir le bon déroulement de l'événement, veuillez noter que la circulation et le stationnement seront interdits dans certaines zones le mardi 14/05 de 8h45 à 11h15 :