Rentrée universitaire 2024-2025 à Corte : découvrez les dates

La rentrée universitaire approche à grands pas, et avant la pause estivale l’établissement l’Université de Corse a publié les dates clés pour l’année académique 2024-2025.



Voici un tour d’horizon des dates importantes à noter pour la rentrée de cette année.



L’Institut Universitaire de Technologie (IUT) entamera sa rentrée entre le 1 et 2 septembre.





La Faculté des Sciences et Techniques (FST) accueillera ses étudiants le 3 septembre pour les DEUST, les Licences STAPS, ainsi que les Licences Sciences de la Vie et Sciences et Technologies. Les Masters 2 se retrouveront également à l’Amphi Jean Nicoli pour cette même date, tandis que les étudiants en Licence Professionnelle EESI seront convoqués le 9 septembre, avec le lieu restant à définir. Les Masters 1 commenceront le 16 septembre, bien que l’emplacement de cette rentrée reste encore à confirmer.





Pour l’École de Management et d’Économie (EME-IAE), le Master 1 en Monnaie, Banque, Finance et Assurance sera inauguré le 3 septembre, avec un lieu encore à préciser. Les Licences, Licences Professionnelles, et Masters débuteront quant à eux le 10 septembre à l’Amphi Landry, sur le campus Mariani.





La Faculté de Droit et de Science Politique de Corse a planifié ses pré-rentrées pour le 2 septembre, couvrant les Licences, Licences Professionnelles et Masters. Pour plus de détails sur cette rentrée, les étudiants sont invités à consulter les informations supplémentaires disponibles en ligne.





Les futurs enseignants, quant à eux, auront leur séminaire d’accueil à l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation (INSPÉ) les 28 et 29 août, à l’Amphi Ribellu du campus Mariani. Les Masters commenceront le 9 septembre, avec le lieu d’accueil encore à préciser.





L’Institut Universitaire de Santé (IUS) a organisé une rentrée échelonnée : le 3 septembre marquera le début des cours pour la Licence Accès Santé (LAS) à 9h et le Parcours d’Accès Spécifiques aux études de Santé (PASS) à 14h, tous deux se déroulant à l’Amphi Jean Nicoli du Bâtiment Pozzo Di Borgo sur le campus Grimaldi.



Les étudiants en Licence Infirmier rejoindront les IFSI d’Ajaccio et de Bastia le 2 septembre, tandis que la rentrée à l’Université est prévue pour le 9 septembre à 9h à l’Amphi Desanti du Bâtiment Desanti.





L’École d’Ingénieurs Paoli Tech accueillera ses étudiants le 2 septembre à 14h, marquant le début de l’année pour toutes les promotions.





La Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales (FLLASHS) commencera ses cours pour les Licences et Masters le 9 septembre.





Pour les personnes intéressées par la Formation Continue, les dates pour le DAEU seront communiquées ultérieurement.



Enfin, les programmes DU PAsseport pour Réussir et d'Orienter - PAREO débuteront le 4 novembre.





Les étudiants et futurs étudiants sont invités à vérifier régulièrement les annonces officielles de leurs établissements pour toute mise à jour ou changement éventuel concernant ces dates de rentrée.