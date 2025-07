Orages et pluies intenses : la Corse placée en vigilance jaune ce samedi

Une nouvelle dégradation orageuse est attendue ce samedi 26 juillet sur l’ensemble de l'ile. Météo-France a placé les deux départements insulaires en vigilance jaune pour risque d’orages. En Haute-Corse, cette vigilance est doublée d’un risque accru de pluies-inondations.



Selon les prévisions, des orages devraient éclater à partir de la mi-journée, d’abord sur les reliefs, avant de gagner la façade orientale de la Haute-Corse. Les secteurs les plus exposés sont la Castagniccia, le Cortenais et le littoral est entre Aleria et Bastia. Ces orages pourraient s’accompagner de forts cumuls de pluie en peu de temps, de l’ordre de 40 à 60 mm en trois heures, voire davantage en montagne. Le phénomène pourra également générer de la grêle et des rafales de vent pouvant atteindre 70 à 80 km/h, localement jusqu’à 90 km/h en montagne ou en sortie de vallées.



Une amélioration générale est attendue en fin d’après-midi.