Prévention des noyades : Une nouvelle signalétique pour renforcer la sécurité sur la plage d'Algajola

Ces derniers jours, les sapeurs-pompiers du service d’incendie et de secours de Haute Corse sont intervenus à plusieurs dizaines de reprises pour effectuer des sauvetages sur les plages de Balagne en particulier sur la plage d'Algajola par l’intermédiaire des surveillants de baignade (SBAN) et du groupe d’intervention en milieu aquatique (GRIMA).

Ainsi, par mesure de précaution et de prévention, le SIS 2B et la mairie d’Aregnu ont souhaité renforcer la communication sur les dangers des baignades, les gestes et les mesures de prudence à respecter lors d’une baignade en mer. "Alors que nous n’avons pas encore essuyé de gros coups de vents sur la micro région, les risques liés à la baignade cette année s’avèrent déjà élevés", explique le lieutenant Damien Volpei, adjoint au Chef de Centre de Secours de Lisula et Conseiller technique Sauvetage Aquatique côte Ouest.



Prevenir et informer

La baignade présente en effet de nombreux dangers qui sont souvent accrus en fonction des conditions météorologiques. "C’est pourquoi notre travail est véritablement axé sur la prévention de ces risques et l’information du public", continue-t-il.



Ce jeudi 25 juillet, une réunion de travail a eu lieu sur la plage d’Algajola avant la mise en place des panneaux de prévention sur les différents dangers que peuvent rencontrer les baigneurs, notamment sur cette plage d’Aregnu. "Nous avons procédé à une communication un peu plus importante basée sur les mises en sécurité qui ont été effectuées ces derniers jours sur la plage Aregnu/Algajola, où en début de semaine nous avons eu une activité assez dense à observer au sein du poste de secours", détaille le maire d’Aregnu, David Calassa. En effet, une vingtaine de personnes ont été secourues sur cette plage en début de semaine. "Des sauvetages effectués par les sauveteurs, dont je salue et je remercie ici pleinement l’activité et leur engagement au quotidien. Donc 20 mises en sécurité lundi dernier, en une seule journée. Des difficultés dues à un phénomène de houle assez important qui se forme à certains endroits de la plage d'Aregnu, lorsque le temps est défavorable, ce qui fait qu’aujourd'hui, nous avons pris une mesure de communication basée essentiellement sur les gestes à observer en cas de danger lors de forte houle et de mer agitée", continue l'élu.



Des recommandations prodiguées par le SIS 2B car depuis le début de la saison 2024, deux personnes ont perdu la vie sur cette même plage. "Nous avons eu à déplorer deux noyades début juillet, à deux jours seulement d'intervalle, dues essentiellement là aussi à une forte houle qui s'était formée. On espère que l’on n’aura plus à observer des activités négatives sur cette plage d’Aregnu".



Une surveillance de 10h30 à 18h30

Pour rappel, du 1er juillet au 31 août, le poste de secours est ouvert de 10h30 à 18h30, en collaboration tripartite entre le SIS 2B et les communes d'Algajola et Aregnu. "Une convention tripartite signée chaque année pour la surveillance et la sécurité des personnes. Aujourd'hui, nous souhaitons faire passer un message de sécurité pour l'activité de cette plage avec, à certains endroits, et pour certains jours, une houle assez dense et assez importante et qui peut se former et qui peut entraîner malheureusement des mises en péril de la sécurité des personnes", continue le maire. Pour cela, 4 panneaux seront donc implantés sur la plage, avertissant de ces phénomènes et des bons gestes à pratiquer en cas de problèmes. "Nous avons donc cherché, avec le chef de centre de Lisula le lieutenant Fabien Massoni, à mettre l’accent sur l’information des usagers en proposant au maire de la commune, la mise en place, à des endroits stratégiques, des panneaux explicatifs des principes de bonnes conduites", précise le lieutenant Damien Volpei.



Ils ont ainsi réalisé un projet novateur en apposant sur ces panneaux un QR code qui renvoie vers une cartographie des plages de Balagne. "Lorsque le lien s’ouvre, vous trouvez directement le positionnement des postes de secours ainsi que les zones favorables et défavorables pour la baignade". Un projet bien évidemment immédiatement validé par le maire d’Algajola, David Calassa, dont l’implantation se fera dans les jours à venir. "Bien évidemment, ce travail vient seulement appuyer les efforts des sauveteurs qui sont sur la plage tous les jours pour assurer la sécurité des baigneurs et de toutes les personnes venant sur la plage d’Aregnu", ajoute Damien Volpei avant de préciser, "mais cette année, nous avons observé que plusieurs grands bancs de sable s’étaient créés dans l’eau, notamment au niveau de l’extrémité droite de la plage d’Aregnu. Lorsque la houle se forme, des zones de forts courants se mettent en place et rendent la baignade terriblement dangereuse. Et le problème principal réside dans le fait que lorsqu’une personne est prise dans un courant, elle imagine que son seul salut serait de regagner la plage par l’endroit où elle s’est mise à l’eau. Or, elle va s’épuiser encore plus vite que si elle cherche à regagner une zone de confort qui est parfois tout simplement vers le large".



Assurer la sécurité de tous

Mael Angelier Leplan, 26 ans, originaire de Savoie, en est à sa 3ème saison en Haute-Corse. "En 3 ans, j’ai remarqué que la plage a beaucoup bougé et a évolué. Cette année, le risque s’est accru car de nouveaux bancs de sable se sont créés, ce qui rend la gestion de la plage beaucoup plus compliquée. Les gens ne sont pas assez informés. C’est une plage qui est dangereuse surtout lorsque la houle se forme et dépasse souvent les 1m50. D’autant que cette plage se creuse beaucoup et qu’on perd vite pied tout près du bord. Pour ce qui est de la prévention, nous essayons de faire un maximum de patrouilles des deux côtés de la plage pour informer les baigneurs. On les recentre beaucoup sur les zones favorables à la baignade afin de limiter les risques. Pour cela, le rôle du chef de poste est pour moi d’assurer la sécurité et la gestion de l’équipe. Il faut savoir diriger, orienter, anticiper et être réactif tout en gardant son calme".