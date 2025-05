L’association Spina Cavallu organise le vendredi 9 mai, à partir de 18 heures, au centre équestre Country Horse, sur la route de Pinarellu une soirée festive et solidaire au profit de ses chevaux retraités !Au programme : chants corses, DJ set, tombola, animations pour enfants et un cochon de lait à la broche pour régaler tout le monde !L'entrée est libre. Une participation au repas et aux boissons sera demandée sur place. Tous les bénéfices seront reversés à l'association Spina Cavallu, qui œuvre depuis 2017 pour offrir une retraite paisible, pleine d’amour et de soins, aux chevaux et poneys en fin de carrière.Il serait de bon ton de venir en nombre soutenir cette belle cause dans la bonne humeur. Parce qu’un cheval mérite bien plus qu’un oubli…Il est également possible de suivre et de partager l'événement sur @spina_cavallu