Léon XIV : le nouveau pape est l'Américain Robert Francis Prevost

Que la paix soit avec vous tous." Voici les premiers mots du 267e pape, Léon XIV, le premier souverain pontife nord-américain de l'Histoire.

De son vrai nom Robert Francis Prevost, il est docteur en droit canon, âgé de 69 ans. Il est apparu au balcon à 19h24 (17h24 GMT) devant la foule immense réunie sur la place Saint-Pierre du Vatican avant de s'adresser aux plus de 1,4 milliard de catholiques dans le monde avec sa première bénédiction "urbi et orbi".

Il a été devancé par le cardinal protodiacre, le Français Dominique Mamberti, qui a prononcé le fameux Habemus Papam (Nous avons un pape, en latin).



La révélation de l'identité du nouveau pape a eu lieu un peu plus d'une heure après la sortie de la fumée blanche par la cheminée de la chapelle Sixtine au Vatican, signe annonçant que les 133 cardinaux électeurs ont élu un nouveau pape et que ce dernier a accepté la charge.

Les cardinaux étaient réunis en conclave depuis mercredi après-midi et sont donc tombés d'accord relativement rapidement au bout de quatre tours.





"Viva il Papa !"



La fumée blanche a été accueillie par les vives acclamations et les applaudissements des milliers de fidèles massés sur la place Saint-Pierre tandis que les cloches de la basilique Saint-Pierre sonnaient à toutes volées. "Viva il Papa!", ont crié les fidèles, dont beaucoup photographiaient la scène avec leur téléphone portable.

Peu de temps après la fumée, la Garde suisse se rendait sur le parvis de la basilique Saint-Pierre avant l'apparition du nouveau pape.

Le souverain pontife a été élu à l'issue d'un scrutin qui s'annonçait très ouvert, du fait notamment du nombre record de cardinaux présents.

Il a réuni une majorité des deux tiers, c'est-à-dire au moins 89 voix, sur son nom. Mais du fait du secret absolu entourant le conclave, les détails du scrutin ne sont pas connus.

Il succède ainsi à François, décédé le 21 avril à l'âge de 88 ans, après un pontificat de 12 ans.



Les cloches se sont mises également à sonner, dans plusieurs paroisses de Corse après l'annonce de la fumée blanche.