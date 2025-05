Personnes handicapées : où en est l’accessibilité en Haute-Corse ?

Réunis ce mercredi à Bastia, les membres de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) de Haute-Corse ont dressé le bilan des actions menées en 2024, avant de tracer les perspectives pour l’année à venir. Parmi les dossiers prioritaires : l’accessibilité des établissements recevant du public et des transports pour les personnes à mobilité réduite.



Autour de la table, représentants de la préfecture, architectes, sapeurs-pompiers et associations de personnes handicapées. La CCDSA se décline en six sous-commissions, traitant de thématiques variées comme la sécurité incendie, les infrastructures de transport, ou encore l’accessibilité — un axe central de la réunion. “L'accessibilité est un sujet majeur depuis un certain nombre d'années, notamment depuis la loi de 2005. C'est un sujet qu'on suit depuis des années, avec quelques difficultés dans les premières années. En 2015, on a travaillé sur des agendas d'accessibilité programmée, avec un calendrier. Le Covid est passé par là, et il y a eu une certaine stagnation. Aujourd’hui, on reprend le travail sur l'accessibilité. On a eu douze réunions de la sous-commission accessibilité l’année dernière, soit une par mois, et un peu plus de 200 dossiers qui ont été étudiés”, explique Magali Chapey, directrice de cabinet du préfet de Haute-Corse.



Pour assurer l’accessibilité, notamment lors de la construction d’établissements recevant du public, la préfecture indique jouer un rôle à la fois de conseil et de contrôle. “Quand les propriétaires ou les collectivités construisent un bâtiment, ils ont des architectes qui maîtrisent les normes. On fait aussi des études sur des dossiers pour pouvoir, avant la construction du bâtiment, pointer les problématiques et les choses à revoir. Aujourd’hui, les architectes et les collectivités qui travaillent sont de plus en plus à même de connaître la loi, et on l'a constaté cette année. On voit que les dossiers sont de mieux en mieux faits et qu'on a de moins en moins de problèmes sur ces dossiers-là”, précise Magali Chapey.