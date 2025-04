Atteinte d’un cancer, Stéphanie Simonpieri se lance le défi de traverser le GR20

À 56 ans, Stéphanie Simonpieri va se lancer, au mois de juin, dans un défi de taille : traverser le mythique GR20, de Calenzana à Conca. En plein combat contre un cancer du sein, dont la récidive s’est métastasée sur ses os, elle défie sa maladie pour porter un message de résilience et de solidarité. Un engagement fort, pour elle-même, mais aussi pour les autres : ce parcours est aussi un message de solidarité envers les malades, et un geste de soutien à l’association La Marie Do, qui accompagne les personnes atteintes de cancer. “Je sais très bien que la maladie avance et que je n’ai pas trop le temps, c’est pourquoi je me suis lancée ce premier défi”, explique Stéphanie Simonpieri. “En 2020, on me diagnostique un cancer du sein, je subis une ablation et on m’enlève tous les ganglions du bras droit. L’année d’après, je fais une récidive, et le cancer se métastase sur les os. Aujourd’hui, la maladie a pris une avance considérable, et ce n’est pas vraiment encourageant.” Malgré ces épreuves, Stéphanie Simonpieri n’a jamais baissé les bras. “De part les métiers d’ambulancière et de pompier, j’ai vu des choses très dures, que ce soit des personnes malades ou des accidents, donc j’ai tendance à relativiser. Mon état d’esprit, c’est de me dire qu’il y a pire que moi, donc je ne me plaindrai pas. Même à l’annonce de la maladie, je n’ai pas pris de coup de massue, j’ai avancé sans me poser de questions.” C’est pourquoi elle a décidé de se lancer dans ce défi, le premier, parce qu’elle espère “qu’il y en aura d’autres” malgré sa maladie.



Avant d’affronter les sentiers du GR20, Stéphanie Simonpieri s’entraîne quasi quotidiennement à Ponte Leccia. “J’ai des entraînements en salle pratiquement tous les jours, et surtout des randonnées en montagne”, explique-t-elle. “Ce n’est pas facile tous les jours, mais je ne suis pas quelqu’un qui me plains, donc je fais au jour le jour par rapport à mon état de santé. Je veux mettre toutes les chances de mon côté pour arriver jusqu’à Conca.” Cette aventure sera un challenge de taille pour elle, qui doit faire attention à ne pas chuter. “Mon cancer s’est métastasé sur les os, donc il faut que je fasse très attention parce que je n’ai pas droit à la chute. Je sais qu’il y a un risque énorme de chute sur le GR20, mais je suis très prudente, et comme je suis aussi très peureuse, je vais aller doucement. J’ai choisi de faire une étape par jour, et on va mettre en moyenne entre six et huit heures sur chaque étape.” Stéphanie Simonpieri précise qu’elle redoute particulièrement “les quatre premières étapes”. “J’en ai déjà fait deux, donc je sais que ça va être difficile, mais je vais prendre tout mon temps, parce que le but est avant tout d’aller jusqu’au bout. Si j’arrive jusqu’à Conca, ce sera merveilleux.”