A table : thon à la bonifacienne

Ingrédients



Pour 4 Personnes

1 gousse ail

1 citron

15 cl huile d'olive

1 oignon

1 tranche thon

5 tomates

10 cl vin blanc



Préparation

Faites mariner le thon dans l'huile d'olive et le citron pendant 1 heure.

Préchauffez le four thermostat 7.



Préparez une purée de tomates

Hachez les tomates, l'oignon et l'ail.

Faites les revenir dans un peu d'huile d'olives, puis joutez le vin blanc.

Laissez bien réduire.





Faites dorer les 2 faces du thon dans une poêle, sans le faire cuire.

Placez le thon dans un plat allant au four. Couvrez avec la purée de tomates.

Faites cuire au four thermostat 7.





Au bout de 4 minutes, versez la marinade et remettez au four pour les 4 minutes restantes.

Servez chaud avec du riz.

Bon appétit !