Surpopulation carcérale en Corse : Gérald Darmanin veut "construire des places de prison supplémentaires"

Des établissements à bout de souffle

Reste à savoir si ces intentions ministérielles se traduiront rapidement par des actes. Car sur le terrain, l’urgence est déjà là, alertent les syndicats de l’administration pénitentiaire. Au lendemain des annonces du ministre, Raphaël Barallini, délégué régional FO Pénitentiaire, dresse un constat préoccupant : « Sur le centre pénitentiaire de Borgo, on compte actuellement trois détenus qui dorment à même le sol sur des matelas. La situation est très tendue. Le personnel est épuisé, les agents cumulent jusqu’à 90 heures supplémentaires par mois. » Selon lui, l’ajout de bâtiments modulaires, évoqué par le ministre, pourrait constituer une solution transitoire, mais reste insuffisant à court terme. « Il faut compter entre 18 mois et deux ans pour les rendre opérationnels. Et pour une prison classique, il faut sept ans de construction. Aujourd’hui, toutes les structures en Corse sont en surpopulation pénale. On ne peut pas attendre. »



À Ajaccio, la maison d’arrêt, construite en 1848, est dans un état jugé critique. Prévue pour accueillir 50 personnes, elle en a compté jusqu’à 94 ces derniers mois, dont 17 détenus au sol. « On ne peut pas pousser les murs. C’est une structure obsolète, inadaptée. Même si les détenus souhaitent rester près de leur famille, la réalité est qu’on ne peut plus faire face », ajoute le représentant syndical.

Au-delà de la capacité d’accueil, les contraintes liées à la séparation des profils de détenus rendent la gestion quotidienne encore plus complexe. « C’est infaisable dans ces conditions », insiste-t-il, d’autant que la pression va croissant avec l’arrivée de la haute saison touristique : « On va doubler, voire tripler la population civile en Corse, donc mécaniquement, il y aura plus de personnes écrouées. »



Le manque de personnel est également dénoncé. À Borgo, il faudrait 90 agents pour fonctionner normalement ; ils ne sont aujourd’hui que 66. Et parmi eux, certains doivent être redéployés sur de nouvelles missions — sécurité, surveillance vidéo — sans renforts prévus. « On nous demande plus, avec moins. Ce n’est plus tenable », résume Raphaël Barallini.



S’il reconnaît que les annonces du ministre pourraient produire des effets « dans un avenir plus ou moins proche », le syndicat réclame des mesures immédiates. « Ce qu’on attend, ce sont des solutions pour l’instant T. Les détentions sont en train d’exploser. Nous avons besoin de renforts, d’espace, de réponses concrètes. »