Le PNC réunit ses militants à Corte pour engager sa « mise à jour » politique

C’est à Corte, ce dimanche 8 juin à partir de 14 heures, que le Partitu di a Nazione Corsa (PNC) tiendra une assemblée générale extraordinaire. Une réunion ouverte aux militants, aux sympathisants et à toutes celles et ceux intéressés par le projet politique du mouvement. L’annonce en a été faite jeudi matin lors d’une conférence de presse animée par Pascal Zagnoli, secrétaire national du PNC, accompagné de Saveriu Luciani et Jean-Pierre Antonini. À l’ordre du jour : un débat autour d’une motion d’orientation politique, qui sera soumise au vote, suivi du renouvellement des instances du parti. Cette AG marquera le lancement de deux « grands chantiers internes », sous l’égide du futur Cunsigliu du mouvement.



Le premier portera sur l’actualisation de la matrice idéologique du PNC, « pour replacer le nationalisme dans le réel de la Corse de 2025, qui n’est plus celle des années 70 », a expliqué Pascal Zagnoli. Le second chantier visera une restructuration du fonctionnement interne du parti : « Il faut voir comment nous sommes capables de reprendre pied dans les territoires et de redonner un souffle au mouvement en nous appuyant sur notre base militante. »



Pour les dirigeants du PNC, cette mise à jour du projet politique ne signifie pas un reniement des fondamentaux. « Nous ne dérogerons pas à ce qui fait notre force depuis la création du parti », a souligné Pascal Zagnoli. Il s’agit plutôt d’adapter le discours et les outils du mouvement à la réalité actuelle de la Corse : démographie, précarité, enjeux culturels et environnementaux.



« Ce nationalisme ne doit pas se réinventer mais effectuer une mise à jour face aux enjeux d’avenir », a ajouté Saveriu Luciani. Une réflexion qui inclura des questions sociétales que le mouvement national a longtemps évitées, avec pour objectif affiché de « recrédibiliser » sa démarche.



Des élus du groupe Avanzemu à l’Assemblée de Corse seront également présents pour évoquer les échéances à venir, notamment les élections municipales, mais aussi faire un point sur les projets portés par le député Paul-André Colombani, comme le CHU ou la question du coût des carburants. « Cette assemblée doit ouvrir une route politique pour les vingt prochaines années », a conclu Saveriu Luciani, en posant une question centrale : « Comment poser le débat sur l’autonomie, mais aussi sur l’autodétermination ? »