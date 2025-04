Gianni, finaliste de The Voice : “Représenter la Corse me donne des frissons”

Quelques jours avant la grande finale, Gianni enchaîne les répétitions. “Il y a plus de chansons à apprendre que d'habitude”, souligne-t-il. “D'habitude, on a une seule chanson à apprendre, et une collégiale, où on chante tous ensemble. Là, on en a cinq, donc on répète beaucoup, même avec nos coachs.” Samedi, la finale se déroulera en trois temps. “On va d’abord chanter en duo avec notre coach, et on va ensuite faire une performance en duo avec un invité”, précise-t-il. Si le nom de l’artiste reste pour l’instant confidentiel, Gianni chantera avec M. Pokora, Lara Fabian, Pierre Garnier ou Yodelice.





Cette année, la troisième chanson que les candidats vont interpréter est l’une de leurs compositions, enregistrée il y a quelques jours dans les studios de la maison de disques Universal Music. “On a la chance de pouvoir mettre nos œuvres en valeur”, s’enthousiasme Gianni. “C’est la première fois que j’enregistrais dans un si grand studio. Plusieurs de mes chansons étaient prêtes, et on a choisi avec Universal celle qui conviendrait le mieux pour la finale. Comme elle était en anglais, j’ai ré-enregistré un couplet en français. Aujourd’hui, elle est prête, il n’y a plus qu’à performer.”





Gianni est prêt pour tenter de remporter le trophée de The Voice 2025, et un contrat de cinq ans chez Universal Music. Il assure aborder sereinement la finale. “Au niveau de l'état d'esprit, je pense qu’une finale, ça ne se prépare même pas. Pour moi, ce n'est même plus de la compétition, c’est juste du plaisir. Je profite de l'instant présent, sans pression particulière. Peu importe qui gagne, je serai tellement content.” Gianni indique aussi avoir reçu de nombreux messages de soutien de la part des Corses. “Le fait de représenter la Corse et d'avoir la Corse derrière moi, ça me met des frissons. J'ai reçu beaucoup de soutien de la part des Corses. Ils ont toujours été présents, et ils se sont mobilisés pour voter. J’ai reçu par exemple des messages de personnes qui habitent dans les vallées, loin de la ville, et qui me disent qu’ils suivent The Voice grâce à moi, alors qu’ils n’avaient jamais regardé l'émission. Ça me fait vraiment plaisir de voir tout ce soutien.”



Peu importe le résultat final de l’émission, Gianni espère continuer de partager sa musique avec le plus grand nombre. “J’espère continuer à faire découvrir mes chansons, et aussi faire beaucoup de scènes, parce que j’adore le live et partager avec les gens. J’aimerais pouvoir vivre de ma musique et que les gens se sentent bien en m’écoutant.”