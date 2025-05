Un stage pour découvrir la capoeira à Ajaccio

Le groupe Senzala Capoeira organise un stage de découverte ce jeudi 8 mai à la salle Urban d’Ajaccio. Un rendez-vous ouvert à tous pour faire connaître cette discipline mêlant art martial, musique et expression corporelle.



Développée depuis plusieurs années à Ajaccio, la capoeira peine encore à gagner en visibilité. C’est dans cette optique que le groupe local, affilié à Senzala Capoeira, organise un stage découverte ce jeudi 8 mai de 15h à 17h, à la salle Urban sur la route de Mezzavia. Le groupe de capoeiristes de L’Île-Rousse sera également présent pour l’occasion.



Discipline d’origine brésilienne, la capoeira mêle combat, esquive, rythme, chant, souplesse et expression corporelle. Pratiquée dans un esprit de bienveillance et d’ouverture, elle s’adresse à tous les publics, quel que soit le niveau.



Le groupe ajaccien prévoit également une démonstration pour la fête de la musique sur la place des Cannes, et lancera un cours adulte régulier dès septembre.







📍 Stage découverte – Jeudi 8 mai, 15h-17h

Salle Urban, route de Mezzavia (entre l’ancien Klabi et Citroën)

📞 Infos et réservation : 06 27 60 22 03

📲 capoeira_ajaccio