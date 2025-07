Olmeto : Les sentiers de la poésie gagnent du terrain en Corse

Comment est née l’idée des « chemins de la poésie » ?

Le concept est né à l’initiative de notre association, A Casa di a Puisia. Il s’inspire d’une idée venue d’Alsace, que j’ai découverte un peu par hasard. Une poétesse, Sylvie Reff, y a mis en place des sentiers poétiques dans plusieurs communes, avec un beau succès. Il m’a semblé que ce modèle pouvait être transposé en Corse. Les deux premiers sentiers ont été installés il y a quatre ans.



Combien de sentiers existe-t-il aujourd’hui en Corse ?

Nous en comptons actuellement douze : à Alata, Sarrola-Carcopino, Renno, Bonifacio, Porto-Vecchio, Calacuccia, Île Rousse (au parc de Saleccia), Peri, Ventiseri, Zonza, Noceta, Evisa, et désormais Olmeto.



Comment sont choisis les lieux d’implantation ?

Nous veillons à équilibrer les implantations entre les microrégions. Il nous arrive de différer un projet dans une commune si nous estimons que d’autres territoires sont moins desservis culturellement. Jusqu’à présent, nous avons surtout ciblé les zones rurales, pour compenser le déséquilibre culturel entre ville et campagne. Mais Bastia et Ajaccio auront, elles aussi, leur sentier.



Quels sont les critères pour le choix des poètes ?

Nous nous sommes appuyés sur l’anthologie Musa d’un populu (éditions Le Bord de l’Eau), qui recense 52 auteurs et autrices ayant publié au moins un recueil. Mais ce corpus a ses limites. Nous commençons à intégrer d’autres voix contemporaines.



Et pour le choix des poèmes ?

Le texte doit être court, lisible facilement. Nous essayons aussi de faire en sorte qu’il entre en résonance avec le lieu. Ce n’est pas toujours évident. Nous soumettons une sélection, mais la commune reste libre de choisir. Nous veillons également à respecter un équilibre entre autrices et auteurs.



Le projet est-il ouvert à des poètes extérieurs à la Corse ?

Ces sentiers mettent avant tout en valeur la poésie insulaire, en corse ou en français. Quand le poème est en langue corse, une traduction est systématiquement proposée. Mais nous incluons aussi un texte venu d’ailleurs dans chaque parcours : une œuvre connue ou un poème d’une autre région. La poésie n’a pas de frontières.



Un exemple marquant ?

À Peri, l’un des panneaux présente le célèbre poème de Paul Éluard en hommage à Gabriel Péri, figure de la Résistance. Ce choix s’est imposé naturellement : la famille du député communiste était originaire des environs.



Les poètes natifs du village sont-ils mis à l’honneur ?

Bien sûr. Quand ce n’est pas nous qui y pensons, les communes nous le demandent. Il serait inconcevable qu’un sentier à Porto-Vecchio ne rende pas hommage à Jacky Biancarelli ou Marc Ceccarelli. L’idée est de partir du local. Cela montre aux habitants que la poésie est une réalité proche, vivante, ancrée dans leur quotidien.



Comment est défini le tracé du sentier ?

C’est la commune qui décide. Nous recommandons un parcours de promenade, mais certaines municipalités préfèrent un itinéraire en centre-bourg. Nous respectons leur choix : ce sont elles qui connaissent le mieux leur territoire.



Quel est le coût pour les communes ?

A Casa di a Puisia bénéficie du soutien de la Collectivité de Corse pour la fabrication des panneaux, réalisés par Graphicom dans un matériau durable. Les communes prennent en charge l’installation des poteaux et la pose, qui peut se faire en régie. C’est une opération simple et accessible.



Que propose le nouveau sentier inauguré à Olmeto ?

On y découvre une dizaine de panneaux colorés, avec des poèmes d’Alain di Meglio, Doria Gavini, Ghjuvan Federiccu Terrazzoni, Marianghjula Antonetti-Orsoni, Sonia Moretti, Ghjacumu Fusina, Jacky Calistri, Yves Lavalade et moi-même. L’inauguration aura lieu samedi 26 juillet à 17h30 devant l’église, suivie d’une balade poétique en musique à travers le village, et d’un moment convivial avec les auteurs autour d’un verre.