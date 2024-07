A Ajaccio, un contrôle routier d’envergure : 132 personnes personnes controlées et 20 infractions relevées

Le 25 juillet, entre 17 et 19 heures, les forces de l'ordre d'Ajaccio ont mené une opération de contrôle routier d'envergure. Sous les réquisitions du procureur de la République 35 agents de la police nationale et 9 agents de la police municipale ont été déployés à deux points stratégiques de la ville le rond-point du cimetière marin et celui de la plage de Terre Sacrée, sur la route des Sanguinaires.



L’objectif de cette intervention était clair : sécuriser un axe très fréquenté en période estivale, où les comportements routiers à risque se multiplient. Les policiers visaient les infractions commises par les conducteurs de deux-roues motorisés, souvent en infraction avec les règles de sécurité élémentaires telles que le port du casque et des gants. Malgré la chaleur, le message des forces de l'ordre est sans équivoque : la sécurité ne doit jamais être négligée.



Des moyens conséquents déployés

Les effectifs déployés pour cette opération étaient conséquents. Outre les policiers en voitures et à moto, la police municipale a également testé ses nouveaux VTT de dotation, permettant une plus grande mobilité et un accès facilité aux zones piétonnes et cyclables. L’équipe cynophile de la police nationale, avec son chien spécialisé dans la détection des stupéfiants, a également joué un rôle clé en inspectant 12 véhicules.



Au total, 77 véhicules et 35 motocyclettes ont été contrôlés, impliquant 132 personnes. Les forces de l'ordre ont dressé 20 procès-verbaux électroniques pour diverses infractions, infligé deux amendes forfaitaires délictuelles pour défaut d’assurance et deux amendes forfaitaires pour usage de stupéfiants. Trois véhicules ont été immobilisés sur place.



Un message de fermeté

"Cette opération s’inscrit dans une politique pénale particulièrement ferme du parquet d’Ajaccio en matière de sécurité routière." indique le procureur de la République Nicolas Septe. "A cet égard et à titre d’illustration, était jugé ce jour en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel un homme qui comparaissait notamment en récidive de refus d’obtempérer, faits commis le 25 juillet à Propriano. L’enquête menée rapidement par les gendarmes permettait à l’issue de la garde à vue de le présenter devant le tribunal correctionnel ce matin. L’individu au passé judiciaire important au regard de diverses infractions routières commises notamment en 2023 et 2024 était condamné à la peine de 20 mois d’emprisonnement et placé en détention à la maison d’arrêt d’Ajaccio pour exécuter sa peine ; son permis était également annulé dans la foulée." détaille le magistrat.





Une vigilance accrue pour l’été

Le procureur a annoncé que d'autres opérations de contrôle se tiendront tout au long de l’été, tant en zone police qu’en zone gendarmerie. En effet l’augmentation des infractions pour conduite sous l’emprise de stupéfiants préoccupe les autorités . "Les sanctions pénales prononcées par la juridiction ajaccienne en la matière sont lourdes avec des poursuites systématiques et des suspensions de permis de conduire à la clé voire des annulations et des peines de prison pouvant aller jusqu'à deux ans." détaille le procureur qui rappelle "les risques d’accidents graves, voire mortels, sont accrus pour les conducteurs ayant consommé des substances telles que la cocaïne ou le cannabis."