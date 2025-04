Handball N2 - Battu à La Crau, Corte n'y arrive plus...

Gymnase l'Estagnol. La Crau bat Corte 32-27 (mi-temps : 18-12). Arbitres: MM. Cervera et Pitauch.

La Crau

Lovera (12 arrêts), Laure (1), Wenzel (1), Branca Freitas (6), Noyer (1), Ostenberg, Miky (2), Chabaud (1), Damon (2), Deneuve (12), Coulon, Wora (2).



Corte

Lanery (1), Gimenez (7), Pannequin-Poggioli (1), Coggia, Mebarek (2), Florian Galibert, Arnaud Galibert (6), Legrand (1), Rodier (4 arrêts), Rossi, Morato (1), Belmonte (1 arrêt), Niang (3), Chamekh (5).



Blessé la semaine dernière face à Frontignan après un tir dans le vissage causant une commotion, Ribeiro n'était pas du déplacement ce samedi à La Crau. Il était remplacé par Rodier et Belmonte. Les Cortenais entamaient au mieux la rencontre puisque Chamekh et Gimenez trouvaient l'ouverture. Mais les locaux réagissaient très vite pour égaliser, prendre l'avantage et se détacher dès la 11e minute pour mener 12-8. Mais les hommes de Jo Orsatelli ne baissaient pas les bras. Ils revenaient à 2 points à la 20e: 13-11. Cependant, le portier local, Lovera, stoppait la fougue des Cortenais et permettait à ses couleurs de repartir de l'avant pour mener 18-12 à la pause.





De retour des vestiaires, les attaques des deux équipes restaient muettes durant les six premières minutes. Les Cortenais retrouvaient le chemin des buts par Legrand, Chamekh et Galibert pour revenir à trois points: 18-15. Et, une fois encore Lovera annihilait les ambitions cortenaises. Il remettait de surcroît ses partenaires sur de bons rails. La Crau repartait de l'avant et menait 26-20 à la 48e. À son tour Rodier se montrait à son avantage en arrêtant des tirs adverses. Niang, Gimenez et Mebarekh redonnaient de l'espoir aux "jaune et bleu" qui revenaient à un point à la 56e: 28-27. Malheureusement, Corte jouait de malchance dans les quatre dernières minutes et La Crau en profitait pour filer vers la victoire : 32-27.





Corte devra se montrer à son avantage la semaine prochaine (15 heures) en accueillant un adversaire direct dans la lutte pour le maintien, en l'occurrence Loriol !