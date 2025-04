Nina Battisti, jeune voix de Bastia, signe un nouveau single intime avant un premier EP

Six ans après avoir emménagé à Paris, Nina Battisti continue sa route, et vient de sortir une nouvelle chanson, “Pas trop jolie”, dont l’inspiration lui est venue lors d’une période difficile de sa vie. “Je n’étais pas bien dans ma peau, que ce soit au niveau de ma vie professionnelle avec mes études, ou personnelle, avec ma récente histoire d’amour. J’ai voulu écrire une chanson avec des paroles légères, mais qui évoque un sujet profond : la comparaison. Dans ce milieu, on a souvent tendance à se comparer aux autres, et j’étais entrée dans un cercle vicieux.”





Mais ce qui intéresse aussi Nina Battisti, c’est la scène. Après avoir chanté lors de plusieurs premières parties, elle est la tête d’affiche de deux concerts, dont un complet au mois de mars. Après ce succès, elle va à nouveau se produire sur scène au mois de mai. Une nouvelle étape dans sa carrière, et un travail très différent de la création de ses chansons. “Lors de mes scènes, que ce soit en tant que première partie ou sur des péniches à Paris, c’était du piano-voix. Là, j’ai un bassiste, un batteur et une pianiste, et je chante. Heureusement, ce sont mes amis, ils me connaissent par cœur, ils savent ce que je veux renvoyer à travers ma musique, donc ils m’ont beaucoup aidée pour monter le spectacle, surtout au niveau de la scénographie et des transitions.” Prochaine étape pour Nina Battisti : la sortie de son premier EP dans quelques mois. “Cet EP, c’est moi. Ce sont les différentes phases de ma vie, et les différentes émotions que j’ai pu ressentir.”