France 3 diffuse "Vendetta", un documentaire sur la mafia en Corse : "Beaucoup de gens ont refusé de nous parler"

« Oui, avec un documentaire, on va forcément toucher un public plus large, moins averti et moins rompu aux arcanes de la criminalité et de la mafia corse. Effectivement, l’objectif premier était de s’adresser au plus grand nombre pour alerter les gens sur l’existence de cette criminalité insulaire, qui est assez mal connue. Or, si les phénomènes ne sont pas connus, il est impossible de lutter contre. Ca résonne grandement avec l’actualité en lien avec le narcotrafic dans le sud de la France. On voit qu’il y a des schémas similaires pour toutes les organisations mafieuses. Donc informer sur l’existence de cette mafia en Corse, c’est aussi attirer l’attention sur ce qui se passe aujourd’hui et montrer à quel point la menace est présente et grave. »Faire de l’image, ce n’est pas mon métier à l’origine. Philippe, oui. Mais il était complètement novice sur le sujet de la criminalité en Corse. Donc on a mis nos savoirs en commun. Ca reste un travail d’investigation et de recherche pour trouver les bons interlocuteurs, les convaincre de parler, puis s’est ajouté un gros travail d’illustration, de recherches d’archives personnelles ou de télé.Oui, beaucoup de gens ont refusé de nous parler ou de coopérer avec nous. Et sur place, il y a des endroits qu’on nous avait déconseillé de filmer. Certains villages notamment. C’était quand même très compliqué. On s’est même demandé si on ne ferait pas mieux de trouver une autre idée de documentaire ! Mais on n’avait pas envie de laisser tomber. Je pars du principe qu’aucun sujet n’est infaisable. Nous voulions faire prendre conscience de ce phénomène mafieux, montrer que ce ne sont pas des fantasmes.Quand j’ai commencé à m’y intéresser, c’était un peu avant le double assassinat de Poretta . Je crois que je ne me rendais pas bien compte de l’ampleur du phénomène. Je m’en suis rendu compte au fur et à mesure. C’est un sujet qui était complètement sous-traité dans la presse généralisée, alors que la Corse, c’est le territoire français. J’ai eu le sentiment qu’il fallait absolument dire ce qui s’y passait, pour aider à libérer la parole. La Brise de mer n’avait jamais vraiment été racontée comme un fait historique, ça devenait presque une légende. Or, ce ne sont pas simplement des braqueurs qui ont réussi le casse de l’UBS. C’est aussi une bande de grands bandits qui ont mis la main sur l’économie de la Corse, qui avaient des relais jusqu’au plus haut sommet de l’État, qui ont terrorisé une partie de la population. Ca méritait d’être dit, comme de pointer du doigt le rôle de l’État qui est responsable de cette réalité pour n’avoir d’abord rien vu, puis n’avoir rien fait.Est-ce qu’elle est vraiment restée si longtemps silencieuse ? Quand on se se penche dans les archives des journaux, on se rend compte qu’il y a eu plusieurs mouvements de protestation quand même. La population n’est pas restée passive, il y a eu des réveils. Le problème, c’est que ces réveils ne se sont pas accompagnés de mesures répressives, d’enquêtes à la hauteur du phénomène. Et à chaque fois, on a eu l’impression que ça s’est essoufflé. La question aujourd’hui, c’est de savoir sur quoi cette mobilisation va déboucher. La justice seule ne peut rien faire, la police seule ne peut rien faire, mais la seule prise de conscience de la population, portée par des collectifs anti-mafia, ne suffit pas non plus. Il faut qu’il y ait une conjonction de toutes ces forces, et que ça s’accompagne d’un projet politique, d’un projet de société et d’un projet économique.Quand on voit les tragédies qui se multiplient en Corse, je me dis que c’est peu. Mais on ne peut ignorer toutes les pressions qui peuvent peser en Corse, les intimidations… Ce n'est pas évident de descendre dans la rue manifester. Donc on peut dire que c’est un bon début.Oui. La dernière fois qu’un homme politique avait parlé de mafia en Corse, c’était Manuel Valls après la mort d’Antoine Sollacaro (l’avocat avait été tué à Ajaccio le 16 octobre 2012, NDLR). Depuis, il n’y avait pas eu de prise de parole vraiment puissante de la part de l’État sur ce phénomène. Donc, Gérald Darmanin qui vient à l’Assemblée de Corse parler de la mafia, puis le préfet qui prend la parole lors d’une manifestation anti-mafia, ce sont des prises de conscience et une reconnaissance sans précédent de la gravité du phénomène. Jusqu’à maintenant, les politiques parlaient de voyous, éventuellement de grand banditisme, mais pour des cas isolés. On les entendait peu évoquer le caractère organisé de cette criminalité.