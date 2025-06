À l’occasion de la Fête de la Musique, la Maison de Quartier des Cannes organisera, samedi 21 juin 2025, une grande soirée festive sur la place de l’Agora, de 18h à 00h30. Pour sa deuxième édition, l’événement promet un moment convivial, familial et fédérateur, porté par les associations du quartier et les partenaires de la Médiathèque des Cannes.



Au programme : animations gratuites, stands associatifs, ateliers pour tous les âges et concerts en plein air. Objectif affiché : faire vivre l’esprit du quartier autour des valeurs du vivre-ensemble et mettre en lumière le travail collectif mené toute l’année par les acteurs locaux.



La soirée débutera dès 18h avec une série d’activités destinées aux enfants et aux familles : sculpture sur ballon, jeux en plein air, ateliers de dessin, linogravure, sensibilisation à la santé ou encore initiation à la pétanque. Un stand d’information réunira également les associations partenaires jusqu’à 22h.



Côté spectacles, le Conservatoire de Corse ouvrira la scène musicale, suivi de démonstrations de danse orientale, capoeira, salsa et bachata. Des mascottes de Disney viendront rendre visite aux enfants, tandis qu’un spectacle de feu et une flash mob collective réuniront petits et grands. Les concerts se poursuivront jusqu’à 00h30 dans une ambiance festive.



La restauration sera assurée par plusieurs associations du quartier : buvette, sandwichs, glaces, crêpes et bonbons seront proposés tout au long de la soirée.



Plus qu’un rendez-vous festif, cette Fête de la Musique aux Cannes se veut une vitrine de la vie associative et de la solidarité locale. Une façon de célébrer la diversité et l’engagement citoyen dans ce quartier dynamique d’Ajaccio.