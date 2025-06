Corte : Les anciens pompiers réunis autour d’un repas

Samedi dernier à Corte, anciens chefs de centre, pompiers à la retraite et personnels encore en activité ont répondu à l’invitation lancée par l’Amicale des sapeurs-pompiers de Corte. Un repas a été organisé à la Casa Guelfucci, à l’initiative de Marcel Flori, président de l’Amicale, et de son bureau, avec le soutien du chef de centre actuel, Philippe Sindali. « Nous avons souhaité rassembler ceux qui ont servi 25 ans ou plus et sont toujours en activité, ainsi que ceux ayant 20 ans de service et plus aujourd’hui à la retraite », explique Marcel Flori. Chacun des anciens a été personnellement contacté. Sur une cinquantaine de personnes conviées, une quarantaine ont pu se libérer.



Autour d’un repas préparé par Marina et Antoine Guelfucci – beignets aux poireaux, migliaccioli, agneau et veau aux olives – les invités ont partagé souvenirs, anecdotes, parfois légères, parfois marquées par les épreuves du métier. Des figures marquantes comme Octavien Meschini, Mathieu Battesti, Félix Orsatelli, Pierrot Lusinchi, Roger Thibout, Jean-Marie Brandebourg, Jean-Marie Battesti ou encore Gérard Géronimi étaient présentes.



L’Amicale poursuivra ses activités dans les semaines à venir : une sortie au Western Splash de Biguglia est prévue pour les enfants le 29 juin, avant le traditionnel bal des pompiers le 19 juillet.