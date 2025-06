Haute-Corse : quatre accidents de la route font quatre blessés

La journée de mardi a été marquée par une série d’accidents sur les routes de Haute-Corse.



Vers 7h30, un accident impliquant deux véhicules s’est produit sur la RT 30 à Lumio. L’une des voitures s’est retrouvée sur le toit. Les sapeurs-pompiers de Calvi sont intervenus et ont pris en charge une jeune fille de 18 ans, légèrement blessée. Elle a été évacuée vers le centre hospitalier de Calvi.



Peu après, à 8h30, une sortie de route est survenue au début de la route de Carrurottu, sur la commune de Borgo. Les secours de Lucciana et de Bastia se sont rendus sur place. Un homme de 47 ans, en urgence relative, a été transporté au centre hospitalier de Bastia.



Dans la matinée, à 9h30, c’est à Cervione qu’une automobiliste a chuté en contrebas de la départementale menant au village. Le centre d’incendie et de secours de Cervione a déployé un dispositif complet : VSAV, véhicule de désincarcération, véhicule infirmier, véhicule de commandement et une dizaine de personnels. La conductrice, âgée de 46 ans, a été remontée sur la chaussée puis évacuée vers l’hôpital de Bastia en urgence relative.



En milieu d’après-midi, aux alentours de 17h, un autre accident a eu lieu sur la RT 20, sur la commune de Bigorno. Un véhicule a effectué un tonneau. À son bord, un homme de 79 ans, coincé dans l’habitacle mais conscient. Les pompiers de Ponte-Leccia ont procédé à son extraction, puis à son évacuation vers l’hôpital de Corte, en urgence relative.