Ajaccio - Ce que l'on sait sur l'affaire de l'homme armé d’un couteau abattu par la police

« Aux alentours de midi, en centre-ville d’Ajaccio, un individu de nationalité sénégalaise, identifié comme Mouhamed Gueye, âgé de 26 ans et titulaire d’un visa étudiant, circulait sur le cours Napoléon, particulièrement fréquenté en cette période d’avant fêtes », indique le magistrat.Selon les premiers éléments de l’enquête, l’homme pénétrait dans un établissement du cours Napoléon où il exhibait un couteau.





Comportement agressif

« Son comportement agressif, tant verbalement que physiquement, à l’encontre du personnel et d’une cliente, conduisait les personnes présentes à le refouler », précise le procureur. Le gérant alertait alors les services de police après que l’individu eut tenté de porter des coups avec son arme blanche, avant d’être mis en fuite.

L’homme poursuivait ensuite sa progression sur le cours Napoléon, alors bondé de passants. « Un équipage du Groupe de Sécurité de Proximité du commissariat de police d’Ajaccio, rejoint par un second équipage, localisait l’individu alors qu’il remontait le cours Napoléon en direction du centre-ville », relate Nicolas Septe.



Policier menacé

Malgré les injonctions des forces de l’ordre, l’individu refusait d’obtempérer. « Il jetait sa trottinette en direction des policiers, sans toutefois les atteindre », poursuit le procureur. Les policiers faisaient alors usage d’un pistolet à impulsion électrique, « sans que cette utilisation ne permette de le maîtriser ».

« L’individu aurait alors menacé l’un des policiers à l’aide de son couteau. Constatant la menace immédiate pesant sur son collègue, l’un des fonctionnaires faisait usage de son arme de service, neutralisant l’agresseur », indique le parquet.

Une enquête judiciaire a été immédiatement ouverte « des chefs d’homicide volontaire aggravé et de tentative d’homicide aggravée » et confiée à la Direction interdépartementale de la police nationale de Corse-du-Sud (DIPN 2A).

Le procureur précise qu’« une autopsie sera prochainement pratiquée afin de déterminer si l’assaillant se trouvait sous l’emprise de stupéfiants, d’alcool ou de toute autre substance ». Les premiers éléments recueillis « confirment le caractère extrêmement vindicatif et menaçant de l’individu ».



Déjà été mis en cause à La Courneuve

Les investigations ont également mis en lumière des antécédents judiciaires. « En janvier 2025, l’intéressé avait déjà été mis en cause à La Courneuve pour des faits de menaces. Il avait été trouvé porteur d’un couteau et avait opposé une résistance lors de son interpellation », rappelle Nicolas Septe, précisant que sa garde à vue avait alors été jugée incompatible, avec une hospitalisation d’office préconisée par un médecin.

Enfin, le parquet écarte clairement toute piste terroriste. « L’hypothèse d’un acte terroriste a été rapidement exclue, l’individu n’ayant proféré aucune revendication ni manifesté d’appartenance idéologique ou religieuse », conclut le procureur.

L’enquête devra désormais « préciser les contours de la personnalité de cet individu, décrit comme apparemment instable, et déterminer les raisons exactes de son comportement agressif et velléitaire au moment des faits ».