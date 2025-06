En Corse, Corsica Pôle Tournages au service des productions audiovisuelles

Créé en 2002 par la Collectivité de Corse, Corsica Pôle Tournages agit comme un bureau d’accueil et d’accompagnement pour les professionnels du cinéma et de l’audiovisuel souhaitant tourner sur l’île. Sa mission : valoriser les décors corses, faciliter les démarches administratives et contribuer au développement d’une filière locale de techniciens qualifiés. “Les productions corses qui sont sur le territoire ont déjà cette connaissance des décors et des techniciens avec qui ils ont déjà travaillé, ils ont déjà tous les outils en main”, explique Nathalie Gresse, cheffe de service au sein de Corsica Pôle Tournages. “En revanche, quand les productions du continent débarquent en Corse, elles n'ont pas cette connaissance du territoire, et c’est pour ça qu’on les accompagne.”





L’une des missions de Corsica Pôle Tournages consiste à repérer les lieux de tournage pour les productions. “On va sur le terrain, on prend des photos… L’avantage de notre région, c’est qu’on a une certaine richesse de décors. Le potentiel est là pour tourner tous types de films, que ce soit un film qui fait appel à un décor français, corse, et même d’autres pays comme le Canada et le Liban. Il est possible de faire croire qu’on est dans un autre lieu, et c’est déjà arrivé, notamment parce qu’il est compliqué de tourner dans des pays comme le Liban. En tout cas, on essaie de s'adapter aux besoins de chacun et de répondre de façon personnalisée à chaque société de production qui veut venir tourner sur la Corse. On leur montre le potentiel des décors qui correspondent à leurs scénarios, et on les renvoie vers des repéreurs et des régisseurs généraux qui vont aller chercher la petite route cabossée ou la petite maison plantée dans une prairie avec un arbre, vraiment dans le détail.”





Pour faciliter les demandes des productions en termes d’autorisations de tournage, Corsica Pôle Tournages travaille sur le lancement d’une application. “La production notera toutes les informations qui concernent le film, et elle géolocalisera en Corse les décors dans lesquels elle veut tourner. Elle pourra aussi expliquer la scène qui va être tournée, et la logistique avec la cantine ou les camions-loges. Le gestionnaire des réglementations en vigueur sur chacun des décors aura alors une fiche avec toutes les informations concernant le tournage, et il aura la possibilité d’autoriser ou non la tenue du tournage. Ça permet de gagner du temps sur la connaissance de la réglementation en vigueur”, précise Nathalie Gresse.





Former les professionnels locaux





Si Corsica Pôle Tournages accueille des productions venues de France et de l’étranger, son objectif reste de développer la filière du cinéma à travers l’île. Pour cela, elle propose différentes formations pour plusieurs métiers. “L’idée, c’est de participer à la formation et à la professionnalisation de la filière sur le territoire. On organise des formations sur le fait de se vendre face à un réalisateur, en faisant intervenir des directeurs de casting, mais aussi des formations autour du son et de l’utilisation de la console. Les formations sont difficiles à mettre en place, mais elles apportent une plus-value pour les techniciens. L’intérêt, plutôt que de faire venir des techniciens du continent, c’est de former des techniciens du territoire, que ce soit du spectacle vivant ou du cinéma”, détaille Nathalie Gresse.





À travers ces formations, le but est de faire travailler le plus de Corses sur les tournages. “L'intérêt, c'est aussi de faire travailler des techniciens. On fait en sorte que les techniciens du territoire puissent être embauchés sur les tournages.” Pour promouvoir la Corse dans le monde du cinéma, Corsica Pôle Tournages se rend dans plusieurs festivals chaque année, comme Lille, La Rochelle, Paris ou Cannes. “On préfère aller dans des festivals de longs-métrages ou de séries, parce qu’ils permettent à nos techniciens de travailler pendant au moins quatre semaines sur un tournage sur nos territoires”, affirme Nathalie Gresse.



“Dans ces festivals, on va à la rencontre des sociétés de production qui seraient intéressées par nos décors. On les rassure sur le fait que le territoire peut accueillir un long-métrage ou une série, parce qu'on en a les capacités, et qu'on est là aussi pour les mettre en relation avec des techniciens et des fournisseurs. On a quatre aéroports qui permettent de se déplacer facilement, parce que les routes sont toujours problématiques. Tout ce qui représente un coût lors des déplacements en bateau pour la société de production, on leur montre qu’on a un potentiel d'accueil de tournage sur notre territoire. C'est vrai que si on n'est pas présent dans ces événements, ils vont rencontrer les autres territoires, et on est tous plus ou moins en concurrence en fonction des décors qu'on peut avoir”, conclut-elle.