Double assassinat de Bastia-Poretta : 30 ans de réclusion criminelle pour Christophe Guazzelli

La sentence est tombée. Christophe Guazzelli, présenté comme le « maître d’œuvre » de l’assassinat de deux membres du banditisme corse en décembre 2017 à l’aéroport de Bastia-Poretta, a été condamné ce vendredi à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône. Treize des 15 accusés ont été reconnus coupables, deux ont été acquittés. Des peines allant de trois ans d'emprisonnement - dont un an avec sursis - à 30 ans de réclusion criminelle avec 20 ans de sûreté ont été prononcées dans ce procès où, fait rarissime, les principaux accusés ont refusé de comparaître et récusé leurs avocats, n'ayant ainsi pas de défense.Cathy Châtelain, divorcée Sénéchal, une gardienne de la prison corse de Borgo qui a reconnu sa participation à ces assassinats, a elle été condamnée à 23 ans de réclusion criminelle. Elle était présente dans le box pour écouter le verdict après des semaines de refus de comparaître.Les avocats généraux Christophe Raffin et Yvon Calvet avaient appelé lundi les jurés à retenir la culpabilité des 15 accusés jugés depuis le début mai, et avaient requis des peines allant de cinq ans d'emprisonnement - dont quatre ans avec sursis - à la perpétuité.Pour l'accusation, "tout ramène" à Christophe Guazzelli, présenté comme le "maître d'oeuvre", "l'âme de ce projet criminel" qui va entraîner son frère Richard. Il est "l'exécutant, l'organisateur, celui qui fournit des instructions aux autres, voire des ordres", avaient-ils tranché en demandant contre lui la réclusion criminelle à perpétuité.Selon l'accusation, l'objectif des frères Guazzelli, d'Ange-Marie Michelosi et de Jacques Mariani était de venger les morts de leurs pères, fondateurs de la "Brise de Mer" ou membre du banditisme de Corse-du-Sud, dont les morts seraient toutes imputables au clan adverse aujourd'hui dirigé par Jean-Luc Germani. Ils auraient également voulu "faire renaître" la "Brise de Mer", cette bande criminelle historique.Le 5 décembre 2017, vers 11H20, Jean-Luc Codaccioni et Antoine Quilichini étaient les cibles de tirs sur le parking de l'aéroport de Bastia. Antoine Quilichini était tué sur le coup. Jean-Luc Codaccioni, détenu de la prison de Borgo, de retour d'une permission à Paris, décédait sept jours plus tard.