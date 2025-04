Agression d’une enseignante à Bastia : la personne mise en cause interpellée et prochainement jugée

Très rapidement après les faits, la personne mise en cause a été interpellée et placée en garde à vue. Elle a ensuite été déférée ce samedi après-midi devant le parquet de Bastia, qui a ouvert une information judiciaire. Bien que laissée en liberté, elle a été placée sous contrôle judiciaire et devra répondre de ses actes devant le tribunal correctionnel à une date proche.





Dans un communiqué, le recteur de l'académie de Corse, Rémi-François Paolini, a fermement condamné cette agression, apportant « un soutien absolu et inconditionnel » à l’enseignante et à l’ensemble de l’équipe pédagogique.

Il a salué la réactivité des services de police et de la justice, qui ont permis d’apporter une réponse immédiate à cet acte inacceptable.

Dès la survenue de l’agression, les services académiques ont mis en œuvre un ensemble de mesures de soutien : prise de contact avec les équipes éducatives, déplacement de l’autorité hiérarchique sur place, activation de la protection fonctionnelle, et dépôt de plainte.





Un comité social d’administration académique extraordinaire se tiendra mercredi, à l’initiative du recteur, avec les représentants syndicaux et les associations de parents d’élèves. Objectif : faire un point précis sur les dispositifs de lutte contre les violences en milieu scolaire.

« Le respect des enseignants doit être absolu », a rappelé le recteur, appelant à une mobilisation collective pour garantir un climat serein dans les établissements scolaires, indispensable à la réussite des élèves.