À table : cake moelleux au pomelo de Corse

Ingrédients pour 4 personnes

1 pomelo de Corse

3 œufs

150 g de sucre roux

180 g de farine

1 sachet de levure chimique

120 g de beurre

150 g de sucre glace





Préparation

Préchauffer le four à 180°C.

Faire fondre le beurre.

Râper le zeste du pomelo de Corse puis presser son jus.

Séparer les blancs des jaunes d’oeufs puis monterles blancs en neige.

Fouetter les jaunes d’oeufs avec le sucre roux puisajouter le beurre fondu.

Verser la farine, la levure chimique puis mélanger jusqu’àobtenir une pâte homogène.

Prélever 3 cuillères à soupe de jus de pomelo de Corse pour le glaçage, réserver.

Ajouter le jus de pomelo de Corse et le zeste à lapâte, mélanger puis incorporer les blancs en neige délicatement à l’aide d’une maryse.

Verser la pâte à cake dans un moule beurré et fariné.

Enfourner le gâteau 45 minutes.

Préparer le glaçage en mélangeant le sucre glace et le reste du jus de pomelo de Corse.

Verser le glaçage sur le cake refroidi.

C'est prêt