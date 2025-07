Bastia : L’ancien centre de formation du Sporting sera transformé en foyer pour jeunes travailleurs

Ce mardi 29 juillet, le conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération de Bastia a validé la vente et le projet de transformation de l’ancien centre de formation du Sporting Club de Bastia en un foyer pour jeunes travailleurs. L’idée n’est pas nouvelle : le projet a été lancé il y a près de cinq ans. La bâtisse « Marius Mariotti », aujourd’hui délabrée, située entre le stade Armand-Cesari et la gare de Furiani, qui accueillait autrefois les jeunes du club, avait été acquise par la CAB en 2011. Elle sera cédée au bailleur social 3F Résidences pour 801 000 euros, et l’association Stellaria assurera la gestion du foyer de jeunes travailleurs.



Pour Louis Pozzo di Borgo, le président de la Communauté d’Agglomération de Bastia : « Cette bâtisse de 807 m² n’a aujourd’hui plus d’utilité pour la CAB et génère d’importants frais d’entretien. » Ce projet, qui comprend la démolition et la reconstruction à neuf d’un bâtiment plus moderne, verra : « la création du premier foyer pour jeunes travailleurs en Corse, avec 47 studios, des locaux administratifs et 21 places de parking. »



Premier foyer de jeunes travailleurs de Haute-Corse

Un projet social, explique le président de la CAB, qui permettra à des jeunes travailleurs venant de toute la Haute-Corse, et notamment à ceux qui font leurs études aux CFA de Furiani ou dans les environs, de disposer pendant quelques mois d’un toit avec un loyer social très minoré : « Cela répond à un véritable besoin. Les entreprises et l’offre d’enseignement se concentrent particulièrement sur le territoire de la CAB. C’est aussi un endroit stratégique, avec la gare, les bus. Il y a aussi le besoin d’accompagner les jeunes qui peuvent être en situation de précarité au moment de rentrer dans le monde du travail. » poursuit Louis Pozzo di Borgo.



La création de ce foyer pour jeunes travailleurs, dont les travaux devraient débuter en 2026, participera à l’émergence d’un véritable quartier autour du stade de Furiani : « Il y aura des jeunes et un écosystème tout autour du stade, une offre de transport et de services. Le quartier va prendre une tout autre ampleur et une autre figure dans les années à venir. C’était un pari que nous avions. » C’est aussi un programme de requalification des friches : « L’ancien centre de formation était régulièrement squatté quand il n’était pas occupé. Il aura une toute nouvelle vocation et une toute nouvelle image. » conclut Louis Pozzo di Borgo.