120 ans du SC Bastia : une soirée historique gâchée, un avenir sportif désormais menacé

Ce qui devait être une soirée de fête et de fierté pour le SC Bastia a brutalement basculé dans l’incompréhension et la stupeur. Pour le 120ᵉ anniversaire du club, à l’occasion du match face au Red Star, marquant aussi l’achèvement des travaux de rénovation du stade Armand-Cesari, Furiani était comble ce vendredi. L’enjeu sportif, crucial pour le maintien en Ligue 2, ajoutait encore à la tension et à l’attente.



Mais à la 56ᵉ minute, alors que le score était toujours nul, un fumigène lancé depuis la tribune Est a atteint un joueur du Red Star. L’arbitre a immédiatement interrompu la rencontre et renvoyé les deux équipes aux vestiaires. Après plus de 45 minutes d’attente, la décision est tombée : le match ne reprendrait pas. En quelques secondes, la fête s’est transformée en fiasco.



Désormais, au-delà du symbole désastreux pour l’image du club, se posent des questions lourdes sur les conséquences sportives et disciplinaires. Le SC Bastia s’expose à un match perdu sur tapis vert, à une fermeture partielle ou totale de tribunes, à des matches sur terrain neutre et à une amende financière importante. Des sanctions qui peuvent se cumuler.



Dans un championnat où chaque point compte pour le maintien, l’impact pourrait être immédiat et lourd. D’autant que le passé disciplinaire du club en matière de comportement de supporters pèsera forcément dans la décision de la commission. Cette fois, c’est non seulement une soirée, mais peut-être une partie de la saison qui a basculé à Furiani.



Mais au-delà des commissions, des règlements et des sanctions à venir, ce sont d’abord ceux qui œuvrent au quotidien pour faire vivre le SC Bastia qui se retrouvent aujourd’hui pénalisés. Dirigeants, salariés, bénévoles, partenaires, éducateurs, joueurs, tous ceux qui s’investissent, souvent dans l’ombre, pour maintenir le club à flot, voient leurs efforts brutalement fragilisés par un geste aussi inutile qu’irresponsable.



Les premiers punis seront aussi les supporters fidèles, ceux de toujours, les vrais amoureux des Bleus, qui remplissent les tribunes par passion, sans violence, sans excès. Ceux-là se verront privés de stade, de matchs, d’ambiance, peut-être de points, pour un acte qu’ils n’ont ni voulu ni cautionné. L’injustice est là : une immense majorité paie pour un comportement isolé.



Reste aussi une question qui dérange et que beaucoup se posent déjà : comment un tel nombre de fumigènes a-t-il pu être introduit dans l’enceinte rénovée de Furiani ? Les contrôles, la sécurité, la responsabilité des uns et des autres seront évidemment scrutés. Car l’incident n’est pas seulement le fait d’un lanceur, il interroge toute une chaîne.



Ce 120ᵉ anniversaire aurait dû rester un symbole de fierté, de transmission et d’attachement au maillot bleu. Il restera comme celui d’une soirée gâchée, et peut-être d’un tournant de saison compromis. Et une fois encore, ce sont les plus fidèles, les plus investis, les plus respectueux qui en subiront les conséquences.

