« C’est une fierté de représenter la Corse » : Manon Mateus en route pour l’élection de Miss France 2026

Et si la couronne de Miss France 2026 était enfin decernée à Miss Corse ? Alors que l’élection se déroule ce samedi soir à Amiens, 30 candidates vont tenter de séduire le public et un jury composé de Michèle Bernier, Camille Cerf, Bruce Toussaint, Tom Villa, Axelle Saint-Cirel, Sally et Philippe Caverivière pour espérer décrocher la précieuse couronne et succéder à Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025. Parmi les prétendantes au titre se trouve Manon Mateus, 23 ans, élue Miss Corse 2025 le 24 juillet dernier à Porticcio. Pour cette auto-entrepreneure installée à Sartène depuis l’âge de 17 ans, l’aventure Miss Corse était avant tout « un nouveau défi ». « J'avais vraiment envie de sortir de ma zone de confort », confie-t-elle à la veille de l’élection nationale.



En se remémorant l’élection régionale, Manon Mateus indique qu’elle lui a véritablement permis de se dépasser. « L'élection régionale s’est très bien passée. J'ai eu la chance d'avoir une belle promo et une très bonne entente avec les filles qui me soutiennent encore aujourd'hui. Ça m'a vraiment permis de me dépasser : c'est assez compliqué de parler devant 800 personnes et de danser, surtout en sachant que je n'ai pas du tout de niveau en danse. On se met vraiment à nu, et j’ai été fière de ce début de parcours », raconte-t-elle.



Après un mois de préparation entre la Martinique et Amiens, elle s’apprête maintenant à monter sur scène devant plusieurs millions de téléspectateurs. « Je suis fière de ce mois de préparation parce que j’ai fait des choses que je n'ai pas l'habitude de faire. Demain, je vais profiter, essayer de donner toute mon énergie sur scène. Je suis surtout reconnaissante de pouvoir participer à ce show qui est juste incroyable. C'est un aboutissement de ces semaines de travail. »





« Une fierté » de représenter la Corse



Lors de l’élection, Manon Mateus portera une cause qui lui tient particulièrement à cœur : la santé des femmes. « J’aimerais aider les femmes à comprendre leur corps, leur cycle, leurs émotions, leur gestion du stress afin de savoir ce qu’il se passe dans leur corps et savoir ce qu'elles traversent. Je pense qu'on a besoin de sensibiliser autant les jeunes femmes que les femmes dans toutes les périodes de leur vie », dévoile-t-elle. Corse « d’adoption », elle espère aussi pouvoir porter haut les valeurs de l’île. « C'est une fierté de représenter la Corse. Et c'est vraiment une reconnaissance puisque c'est ma terre d'adoption. Je me suis installée sans famille, sans lien particulier et je me suis tout de suite sentie chez moi et très bien accueillie, c’est vraiment cette terre qui m’a appelée. Alors j’aimerais montrer ses valeurs, montrer qu’on est soudés, qu’il y a du soutien, et montrer la fierté », sourit-elle.



À la veille de l’élection, elle espère que les Corses la soutiendront dans cette aventure et indique qu’elle est restée « fidèle à (elle)-même et aux valeurs qui (la) portent ». « Je pense que les Corses le verront demain. Je donnerai toute mon énergie et je pense qu’ils sentiront ce qui va se dégager demain sur la scène », glisse-t-elle encore.

