11e Salon Impresa à Ajaccio : L’écosystème entrepreneurial réuni pour rendre l’entreprise accessible à tous

Depuis plus de dix ans, le Salon Impresa réunit l’ensemble des acteurs du monde économique corse afin de faciliter l’accès à l’information, aux dispositifs d’accompagnement et aux solutions de financement pour les entrepreneurs. Ce jeudi, la 11e édition de l'évènement se tenait au Palais des congrès d'Ajaccio. "L’idée est de regrouper en un même lieu tous les acteurs de l’écosystème pendant une journée ", rappelle la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de Corse, co-organisateur du salon Impresa avec l'Agence de Développement Économqique de la Corse (ADEC).



Sur place, les visiteurs - entrepreneurs confirmés, créateurs, demandeurs d’emploi ou jeunes intéressés par la création d’entreprise - ont pu rencontrer tous les partenaires de la création et du développement d'entreprise : experts, organismes d’appui, institutions, financeurs et structures d’accompagnement. Cette année, une quarantaine de stands étaient répartis en quatre pôles : financement, solutions, institutionnel et accompagnement, complétés par un programme de conférences, tables rondes et ateliers Networking.