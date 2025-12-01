11e Salon Impresa à Ajaccio : L’écosystème entrepreneurial réuni pour rendre l’entreprise accessible à tous

Depuis plus de dix ans, le Salon Impresa réunit l’ensemble des acteurs du monde économique corse afin de faciliter l’accès à l’information, aux dispositifs d’accompagnement et aux solutions de financement pour les entrepreneurs. Ce jeudi, la 11e édition de l'évènement se tenait au Palais des congrès d'Ajaccio. "L’idée est de regrouper en un même lieu tous les acteurs de l’écosystème pendant une journée ", rappelle la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de Corse, co-organisateur du salon Impresa avec l'Agence de Développement Économqique de la Corse (ADEC).
Sur place, les visiteurs - entrepreneurs confirmés, créateurs, demandeurs d’emploi ou jeunes intéressés par la création d’entreprise - ont pu rencontrer tous les partenaires de la création et du développement d'entreprise : experts, organismes d’appui, institutions, financeurs et structures d’accompagnement. Cette année, une quarantaine de stands étaient répartis en quatre pôles : financement, solutions, institutionnel et accompagnement, complétés par un programme de conférences, tables rondes et ateliers Networking.
La Corse, terre d'entrepreneurs
" C'est un événement incontournable pour ceux qui osent entreprendre et innover", a déclaré Jean Dominici, le président de la CCI, en introduction de l'évènement, soulignant la volonté commune avec l’ADEC "d’encourager l’esprit d’entreprise et de favoriser l’émergence de projets porteurs". Il a par ailleurs insisté sur le fait que "les entreprises sont au cœur de notre avenir économique" et sur l’importance d’accompagner celles et ceux qui contribuent à faire vivre le tissu économique insulaire.
De son côté, Gilles Giovannangeli, le président de l'ADEC, a rappelé que la Corse demeure une terre propice à l’entrepreneuriat, avec plus de 6 500 créations d’entreprises annuelles. Une dynamique durable, portée par un fort attrait pour le travail indépendant. "On reste dans cette dynamique positive avec un moment dédié à l’accompagnement des porteurs de projets et des entrepreneurs ", a-t-il noté.
Renforcer la communication relationnelle : un atelier très suivi
En parallèle des stands et des conférences, les participants ont pu assister à un atelier networking imaginé et animé par Vanessa Santoni, coach professionnelle. Elle a proposé une session consacrée à la communication relationnelle, un enjeu souvent sous-estimé dans l’entreprise. Des ateliers dont l'objectif était de sensibiliser les dirigeants, créateurs, managers et entrepreneurs à l’importance de la qualité des interactions au sein d’une équipe ou avec des partenaires.
"Nous n’avons pas toujours été formés à la communication relationnelle, or elle peut être un frein… ou un véritable levier", explique la coach. Or cette compétence s’avère essentielle pour travailler efficacement, résoudre les conflits, prendre des décisions et instaurer un climat serein -dans le cadre professionnel comme personnel."C'est un vrai levier pour avoir des relations calmes", appuie-t-elle encore.
