Handball N2 : Déplacement difficile en Ardèche pour Corte – Ile-Rousse ce samedi

En accueillant Gap il y a 15 jours dans sa salle du Cosec, Corte – Ile-Rousse n’avait qu’un seul mot d’ordre : gagner ! Et la mission a été accomplie avec force, courage et abnégation de la part de tout le groupe. Même si les Gapençais ont mené très vite au score et se sont montrés des plus dangereux au début du deuxième acte, les hommes d’Adrien Magne ont su se montrer solides et agressifs en défense, mais également efficaces en attaque, avec, de surcroit, ce brin de réussite qui les fuyait depuis le début de la saison.



Une première victoire devant son public qui vient récompenser des mois de travail et d’efforts collectifs. « Cette victoire à la maison nous a fait énormément de bien et nous avons partagé un bon moment avec notre public qui nous soutien depuis le début. Les gars ont tous été concernés lors de cette rencontre contre Gap avec un mélange d’anciens et de jeunes. Les anciens ont apporté leur métier, leur expérience et leur sérénité pour soutenir les jeunes. Et le résultat a été là avec en plus la réussite qui nous manquait. Après cette victoire, l’ensemble du groupe s’est remis au travail cette semaine avec davantage de volonté pour aller chercher un résultat à Guilherand-Granges », a soutenu Adrien Magne, le coach du HBCIR.



En Ardèche ce samedi, à 14 heures, le Handball Corte – Ile-Rousse aura cependant fort à faire face à cette formation du top 5, en l’occurrence Guilherand-Granges qui s’est largement imposé il y a quinze jours à Istres. Une sortie qui s’annonce donc des plus périlleuses pour les insulaires « mais rien n’est impossible ». « Cette formation n’est pas imbattable puisqu’elle s’est inclinée à la maison face à La Crau et Marseille, certes les deux leaders de cette poule, mais la mission, même si elle est compliquée, n’est pas impossible. Si les gars respectent les consignes et le plan de jeu, si nous faisons preuve de la même abnégation, de la même hargne, de la même volonté et de la même agressivité défensive que face à Gap nous sommes en mesure de créer une belle surprise. L’an passé nous nous sommes inclinés logiquement chez eux et ils nous ont battu sur le fil, d’un tout petit point, chez nous, après leur avoir tenu tête toute la partie », a conclu Adrien Magne.



Le coach cortenais pourra compter sur le groupe suivant, avec le retour de l’expérimenté Rafini en défense : Ribeiro, Sroka, Gimenez, Coggia, Mebarek, Galibert, Niang, Pannequin-Poggioli, Berenyi, Saura, Alfieri, Pages, Aillaud, Chamekh, Rafini.

