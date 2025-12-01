Festi’Danse : un après-midi festif et solidaire avec la Ligue contre le cancer

Pour la première fois, le comité de Corse-du-Sud de la Ligue contre le cancer organise le dimanche 7 décembre un après-midi dansant. Intitulé Festi’Danse, l’événement se tiendra à l’Hôtel Club Marina Viva de Porticcio à partir de 15h30. L’objectif : proposer un moment convivial autour d’une activité accessible à toutes les générations. « C’est la première fois qu’on organise une après-midi dansante. L’idée, c’est vraiment de réunir toutes les générations avec des musiques pour tous, années 70, années 80, années 2000 », explique la responsable communication. Durant l’après-midi, une loterie sera également organisée, avec « de très beaux lots », comme « une nuit d’hôtel, trois lots d’une valeur de 200 euros et quelques paniers surprise à l’approche des fêtes ».





Si le but de cet événement est « de passer un après-midi convivial sur des sujets un peu plus joyeux », l’objectif est aussi de récolter des fonds pour le comité. « Toute l’année, cet argent nous sert lorsqu’on organise des journées de dépistage, de prévention, quand on se rend dans les écoles. Ça nous permet aussi de nous déplacer dans le reste du département, parce qu'on n'est pas uniquement basés sur Ajaccio. Et cela va financer nos soins de support, que ce soit des soins de bien-être, des ateliers de cuisine… toute l’aide aux malades, pendant toute l’année. Tout cela nous donne la possibilité d’accompagner les patients. »





Parmi les événements organisés par le comité : Ongles Roses, dans le cadre du mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. « C’était simplement pour réaliser une manucure avec des ongles roses. Mais c’était aussi l’occasion de prendre conscience que si on a subi une hormonothérapie, on ne peut pas utiliser n'importe quelle technique ou n'importe quel vernis sur nos ongles. On sait que les traitements peuvent avoir des conséquences sur les mains ou sur les ongles, alors c'était à la fois une façon de passer un après-midi sympathique entre femmes, mais aussi de sensibiliser sur les bons comportements à adopter après un traitement, comment prendre soin de ses mains, de ses ongles… »





De tels événements permettent ainsi d’aborder la maladie autrement, en mêlant convivialité et solidarité. « C'est vrai qu'en période de fin d'année, c'est aussi une façon d'aborder le sujet de la maladie ou du cancer un peu autrement, au-delà de la prévention. On avait déjà participé à des marchés de Noël les années précédentes, et c’est une nouvelle façon d'aborder ces thématiques et d’entrer en contact avec les gens, parce qu’on sait que ça reste un sujet qui est assez tabou. Ça nous permet de l’aborder d’une manière plus délicate tout en donnant une visibilité à ces sujets-là. »





Avec Festi’Danse, le comité espère réunir « une centaine de personnes ». « C’est vrai qu’en période de fêtes, les gens n’ont pas forcément envie d’entendre parler de ça, mais le fait d’aborder les choses autrement peut fonctionner. Ici, ça permet de lâcher prise, que ce soit pour les patients, les personnes extérieures, mais aussi pour nos bénévoles. Ça permet d'avoir un événement un peu convivial et dynamique et qui peut permettre à ces gens-là d'avoir des informations qu'ils n'auraient pas eues autrement. »





Événement Festi’Danse



Le dimanche 7 décembre de 15h30 à 21h à l’Hôtel Club Marina Viva de Porticcio



Inscription au 04.95.21.46.04 ou directement sur place



Tarif : 15 €, comprenant un ticket de loterie + une boisson

