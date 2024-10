EN IMAGES - Ajaccio : dernière marche d'Octobre Rose pour la lutte contre le cancer du sein

​ Ces animations, en plus de mobiliser les marcheurs, ont permis de sensibiliser davantage le public à la prévention et au dépistage, deux éléments essentiels dans la lutte contre un cancer qui reste le plus fréquent chez les femmes. En Corse, le taux de dépistage est le plus faible de France, un constat que la Ligue espère changer par de telles initiatives. Le dépistage, recommandé tous les deux ans, constitue un moyen vital pour détecter précocement le cancer et réduire la mortalité.