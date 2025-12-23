Personnalité corse de l'année 2025 : et si c'était Lucile Rossi ?

Elle est la clef de voûte du projet GOLIAT, comprendre Groupement d’Outils pour la Lutte Incendie et l’Aménagement du Territoire. Maître de conférences à l’Université de Corse, Lucile Rossi est co-responsable scientifique de ce programme de recherche lancé en 2020, porté par l’Université de Corse et le CNRS, et cofinancé par la Collectivité de Corse et l’État.
Au quotidien, le projet GOLIAT associe chercheurs de l’Université de Corse et d’Aix-Marseille Université, opérationnels corses de la lutte incendie et de l’aménagement du territoire, ainsi que la société Arobase, avec pour objectif de concevoir des prototypes d’outils, des études, des guides et des actions de sensibilisation répondant à la problématique des incendies de végétation.
Spécialiste du traitement de l’image et des systèmes intelligents, Lucile Rossi fait partie de l’équipe qui a mis au point un drone capable de détecter et de géolocaliser les points chauds après un incendie. Grâce à l’analyse d’images thermiques, cet outil permet de calculer la position GPS de zones encore actives et de transmettre ces informations directement aux équipes opérationnelles, afin de sécuriser les phases de surveillance et de limiter les risques de reprise de feu.
Baptisé Argos, ce dispositif est issu du projet GOLIAT et est à la disposition des services d’incendie et de secours de Corse depuis l’été 2024. En 2025, son utilisation opérationnelle s’est renforcée, illustrant le lien direct entre recherche universitaire et besoins concrets du territoire, dans un contexte marqué par la multiplication des épisodes de sécheresse et des feux de forêt.
À travers la nomination de Lucile Rossi au titre de personnalité corse de l’année 2025, CNI a souhaité mettre en lumière l’ensemble de l’équipe du projet GOLIAT, dont le travail s’annonce déterminant dans les prochaines années face aux enjeux croissants de la lutte contre les incendies en Corse.
Pour designer la personnalité de l'année nous avons besoin de vous...
C’est vous, lecteurs de CNI, qui allez désigner la personnalité corse de l'année parmi les 12 noms que les journalistes de CNI ont sélectionné à partir des événements qui ont marqué l’actualité insulaire en 2025.
Dans un premier temps, vous découvrirez jour après jour une nouvelle personnalité qui d’une manière ou d’une autre, s’est illustrée au cours des 12 mois écoulés.
Quand toutes les identités des personnes retenues par la rédaction de CNI auront été dévoilées, il vous appartiendra de désigner celle vers laquelle va votre préférence.
À partir du 25 et jusqu'au 31 décembre, vous pourrez ainsi choisir qui est pour vous la personnalité corse de l’année 2025 en votant directement sur notre site.
Le résultat sera proclamé au tout début de l’année 2026.
