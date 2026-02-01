CorseNetInfos
La rédaction le Dimanche 15 Février 2026 à 17:34

La Haute-Corse placée en vigilance Jaune Situation Météorologique à Surveiller pour le paramètre « Vent » ce lundi 16 février 2026.



Météo : La Corse en vigilance jaune "vent"
Météo France a diffusé une vigilance météorologique de niveau jaune situation météorologique à surveiller pour le paramètre « Vent » pour le lundi 16 février de 3 heures à 23h59 a minima.
Le département connaîtra un nouvel épisode de vent d'ouest fort le lundi 16 février. Le vent se renforcera d'abord sur le nord de l'île et le relief avec du déferlement sur la région bastiaise avec 100-120 km/h et jusqu'à 150km/h sur le Cap.
En cours de journée, le vent se généralisera soufflant jusqu'à 120 km/h en Balagne et 90
km/h du côté de l'aéroport de Bastia.
Une baisse du vent est attendue en cours de nuit suivante.

La même vigilance concerne la Corse-du-Sud.




