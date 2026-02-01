Frédéric Ferrandez (GFC Ajaccio Volley) : « On a été dominés par une belle équipe de Toulouse »

CorseNetInfos
Patrice Paquier Lorenzi le Dimanche 15 Février 2026 à 07:50

Malgré un bon match, le GFC Ajaccio s’est incliné face à une belle équipe de Toulouse ce samedi soir au Palatinu (1-3). Toujours lanterne rouge avec trois points de retard sur Saint-Nazaire, le GFCA se déplacera à Sète ce vendredi. Dès la fin du match, Frédéric Ferrandez avouait la supériorité de ses adversaires du soir : « On a été dominés par un adversaire qui a été très solide ce soir avec notamment une grosse qualité de service. L’adversaire a baissé en fin de 2e set mais quand il joue à son niveau cela devenait très difficile ».



Ils ont dit

 Frédéric Ferrandez (GFC Ajaccio)
« On a été dominés par un adversaire qui a été très solide ce soir avec notamment une grosse qualité de service. On a été obligés de prendre des risques et on a accumulé les fautes au service et les fautes offensives. On a senti que le match nous échappait petit à petit. C’est vrai que dans le second set on a réduit les fautes au maximum grâce à une concentration de chaque instant. L’adversaire a baissé en fin de 2e set mais quand il joue à son niveau cela devenait très difficile. Maintenant, on a trois déplacements consécutifs, on ne voyage pas forcément très bien, mais si on veut se sauver, il va falloir faire des exploits ».
 
Diogenes Zagonel (Toulouse)
« On savait qu’on allait avoir un match difficile en venant ici. On sait qu’ici l’atmosphère est particulière et les joueurs doivent faire preuve d’un état d’esprit irréprochable et d’une concentration maximum. C’est ce que les joueurs ont réussi à faire. Il ne fallait surtout pas rater les occasions qui se sont présentées à nous. C’est une belle victoire collective ce soir. On s’est fait peur dans le 2e set quand Ajaccio a retrouvé du rythme, mais ensuite on a réussi un garder un niveau d’exigence très élevé pour l’emporter ».





