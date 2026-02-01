U tempu in Corsica
Un temps sec et assez lumineux résiste sur la région, avant le retour de nuages et de rares ondées en soirée. Le vent de nord-ouest peut atteindre entre 80-90 km/h en soirée. Le soleil va briller mais le ressenti des températures (12-16 degrés) sera frais.
