​« Urban Trail Aiaccina » : une 8ᵉ édition pour aider la recherche contre le cancer

Une organisation collective et solidaire



Plus d’une dizaine de clubs d’athlétisme de la région ajaccienne assurent la coordination sportive et logistique de l’événement, épaulés par près d’une centaine de bénévoles et signaleurs. Michel Huertas, président du Cercle Athlétique Ajaccien et partenaire de l’événement depuis ses débuts, rappelle l’importance de cette mobilisation : : « L’avantage de ce trail, c’est qu’il s’adresse à tout le monde. Vu la noble cause, les gens s’investissent, et le parcours reste accessible pour que la majorité puisse le courir. » Au-delà du défi sportif, l’Urban Trail Aiaccina reste avant tout une action de solidarité. Serena Lanfranchi, déléguée communication et marketing de la Ligue contre le cancer 2A, ajoute : « Comme chaque année, nous souhaitons mettre en avant l’activité physique comme moteur de santé. Tous les bénéfices serviront bien évidemment à la recherche contre le cancer et à mettre en places des actions tout au long de l’année au niveau de la prévention, de l’aide aux malades avec la mise à disposition d’appartements ou encore la mise en place de journées thérapeutiques ».



Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au samedi 20 septembre sur sportimers.com (25 €). Les dossards seront distribués la veille de la course à partir de 10 h au complexe Pascal Rossini, où les inscriptions de dernière minute seront encore possible. Près de 500 participants sont attendus sur les deux formats. La Ligue contre le cancer de Corse-du-Sud invite également tous les Ajacciens et visiteurs à se joindre nombreux à cette journée conviviale et solidaire.