À Ghisonaccia, les parachutistes se mobilisent pour Octobre Rose

Chaque année entre le mois d’avril et le mois d’octobre, le ciel de la Plaine orientale est traversé par les silhouettes de parachutistes venus s’essayer à ce sport extrême au sein du club Corse Parachutisme Tandem, basé à Ghisonaccia. Mais entre le 1er et le 5 octobre dernier, les habitants qui ont levé les yeux vers le ciel ont peut-être remarqué une scène inhabituelle : des parachutistes vêtus de rose. Une couleur qui n'a pas été choisie au hasard puisque le centre s’est associé à la campagne nationale d’Octobre Rose, qui sensibilise chaque année à la lutte contre le cancer du sein.





Accueillant pour une semaine, du 27 septembre au 5 octobre, pas moins de 50 sportifs de l’école Savoie Parachutisme près de Chambéry pour quasiment dix jours de « pratique intense et de partage », le centre corse en a profité pour ajouter « une dimension de sensibilisation » à cet événement. « Les parachutistes savoyards ont enchaîné les sauts dans le ciel corse, portés par des conditions météorologiques idéales », détaille le président du Corse Parachutisme Tandem, Sébastien Symphor. Mais à partir du 1er octobre, à l’occasion d’Octobre Rose, mois de sensibilisation au cancer du sein, les voiles roses ont commencé à flotter dans le ciel corse.



60000 nouveaux cas de cancer du sein chaque année



Les parachutistes féminines ont troqué leurs combinaisons habituelles pour des tenues assorties, tout en rose, délivrant un message fort depuis le ciel : le cancer du sein reste une réalité qui touche encore des milliers de femmes chaque année. « Des parachutistes en rose flottent au-dessus de la Plaine orientale, en signe de soutien aux femmes et de sensibilisation à un fléau qui emporte chaque année des milliers de vies en France », précise Sébastien Symphor. En effet, plus de 60 000 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués chaque année sur le territoire français, faisant de cette maladie la première cause de mortalité par cancer chez la femme.



Au-delà de cette mobilisation collective, l’engagement prend aussi une dimension profondément personnelle. « L’événement résonne d’autant plus fort que les deux centres sont directement concernés par la maladie », explique Sébastien Symphor. « La co-gérante de Corse Parachutisme Tandem s’engage également, vêtue de rose en mémoire de sa propre sœur disparue. » Une initiative qui s’inscrit dans un contexte où la prévention reste essentielle, notamment en Corse, où le taux de participation au dépistage organisé peut être inférieur à la moyenne nationale. « En conjuguant adrénaline, solidarité et émotion, les centres de parachutisme de Savoie et Corse Parachutisme Tandem montrent que le sport est aussi un formidable vecteur de sensibilisation », conclut Sébastien Symphor.

