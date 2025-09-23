Châlons-en-Champagne et Bastia unies contre le cancer

Dans le cadre du jumelage associatif initié il y a 4 ans, des liens très forts se sont tissés entre les villes de Châlons-en-Champagne et Bastia autour de la thématique santé et lutte contre le cancer, plus particulièrement celui du sein. Des ateliers mais aussi des ateliers étaient au programme de ces rencontres entre différents partenaires associatifs de Châlons en Champagne et de Bastia qui se sont déroulés du vendredi 19 septembre au dimacnhe 21 septembre.
L’association marnaise Arabesk basée à Châlons a pour but la promotion du sport-santé en faisant pratiquer dès l’annonce de la maladie des activités physiques dites adaptées. Sa présidente, Ariel Marchisio, éducateur médico-sportif a développé plusieurs créneaux dédiés aux patients atteints de maladies chroniques et aigües.
A Bastia, Martine Massiani œuvre dans le même sens au sein de l’E.P.G.V. (Education Physique et Gymnastique Volontaire ) dont le siège est à Borgo. Le public concerné pratique régulièrement près du Fortin chaque lundi matin. Ces pratiquantes assidues du cours «gym après cancer » se font appeler les Fortinettes. « Ce jumelage, c’est avant tout une histoire d’amitié entre Martine et moi » explique Ariel Marchisio. «Nous sommes toutes deux impliquées dans la prise en charge de ces publics fragilisés par la maladie. C’est aux côtés de médecins cancérologues et de différents professionnels de santé que nous militons pour l’importance des soins de support dans le parcours de soins : psychologie, nutrition, socio-esthétique, droits des malades, hypnose, sophrologie, acupuncture, et, très important, l’activité physique »
Danse, stretching, qi gong…
Au complexe sportif de Borgo une douzaine de ces femmes courageuses, enthousiastes et dynamiques malgré la maladie qui les ronge, ont pu s’adonner à une «mise en route énergétique » avec découverte du qi gong, initiation aux danses d’expression africaine sous une forme adaptée et stretching pour un retour au calme dans de bonnes conditions.
La séance s’est déroulée avec l’expertise du Dr Jean-Pierre Alfonsi, président du Bastia Institut du Sein, et sous l’égide du Comité Régional Education Physique et Gymnastique volontaire. Ce dernier a soutenu financièrement et pédagogiquement ce projet grâce à une équipe très active et impliquée. Après ces pratiques croisées, les « « Fortinettes » ont emmené leurs sœurs de combat champenoises en balade en Balagne, à Lama, le village de Martine Massiani, et à L'Ile-Rousse. I
mmersion complète également dans le patrimoine de la ville de Bastia grâce aux Journées Européennes du Patrimoine. Ces journées ce sont ainsi conclues ce dimanche 21 septembre à 18heures par un concert à l’église de l’Immaculée-Conception du groupe Isulatine. « Ce séjour a pu se faire avec l’appui généreux d’associations locales : les groupes musicaux Corsica Gospel, Altore et Sumente » ajoute Ariel Marchisio. « Nous remercions aussi l’association solidaire « Le cœur à l’ouvrage » , qui sous l’impulsion de Colette Chagnot ,a confectionné pour chaque patiente de jolis coussins-cœurs destinés à soulager les douleurs post-opératoires. Placé sous le bras, cet équipement limite et apaise les tensions induites par une chirurgie mammaire. »
L’association marnaise Arabesk basée à Châlons a pour but la promotion du sport-santé en faisant pratiquer dès l’annonce de la maladie des activités physiques dites adaptées. Sa présidente, Ariel Marchisio, éducateur médico-sportif a développé plusieurs créneaux dédiés aux patients atteints de maladies chroniques et aigües.
A Bastia, Martine Massiani œuvre dans le même sens au sein de l’E.P.G.V. (Education Physique et Gymnastique Volontaire ) dont le siège est à Borgo. Le public concerné pratique régulièrement près du Fortin chaque lundi matin. Ces pratiquantes assidues du cours «gym après cancer » se font appeler les Fortinettes. « Ce jumelage, c’est avant tout une histoire d’amitié entre Martine et moi » explique Ariel Marchisio. «Nous sommes toutes deux impliquées dans la prise en charge de ces publics fragilisés par la maladie. C’est aux côtés de médecins cancérologues et de différents professionnels de santé que nous militons pour l’importance des soins de support dans le parcours de soins : psychologie, nutrition, socio-esthétique, droits des malades, hypnose, sophrologie, acupuncture, et, très important, l’activité physique »
Danse, stretching, qi gong…
Au complexe sportif de Borgo une douzaine de ces femmes courageuses, enthousiastes et dynamiques malgré la maladie qui les ronge, ont pu s’adonner à une «mise en route énergétique » avec découverte du qi gong, initiation aux danses d’expression africaine sous une forme adaptée et stretching pour un retour au calme dans de bonnes conditions.
La séance s’est déroulée avec l’expertise du Dr Jean-Pierre Alfonsi, président du Bastia Institut du Sein, et sous l’égide du Comité Régional Education Physique et Gymnastique volontaire. Ce dernier a soutenu financièrement et pédagogiquement ce projet grâce à une équipe très active et impliquée. Après ces pratiques croisées, les « « Fortinettes » ont emmené leurs sœurs de combat champenoises en balade en Balagne, à Lama, le village de Martine Massiani, et à L'Ile-Rousse. I
mmersion complète également dans le patrimoine de la ville de Bastia grâce aux Journées Européennes du Patrimoine. Ces journées ce sont ainsi conclues ce dimanche 21 septembre à 18heures par un concert à l’église de l’Immaculée-Conception du groupe Isulatine. « Ce séjour a pu se faire avec l’appui généreux d’associations locales : les groupes musicaux Corsica Gospel, Altore et Sumente » ajoute Ariel Marchisio. « Nous remercions aussi l’association solidaire « Le cœur à l’ouvrage » , qui sous l’impulsion de Colette Chagnot ,a confectionné pour chaque patiente de jolis coussins-cœurs destinés à soulager les douleurs post-opératoires. Placé sous le bras, cet équipement limite et apaise les tensions induites par une chirurgie mammaire. »
-
Bastia : testés positifs à l'usage de stupéfiants au volant, deux hommes interpellés
-
Le SIS de Corse-du-Sud signe une convention avec la fédération départementale des chasseurs pour mieux protéger les forêts
-
Ajaccio : un homme condamné à trois ans de prison pour violences conjugales
-
Biguglia : un randonneur égaré secouru dans le maquis
-
A màghjina - Lisula s’addurmenta sottu à u celu di focu