Octobre Rose : un jumelage Corso-Châlonnais pour la bonne cause

«Ce jumelage est bâti autour de la lutte contre le cancer » explique Ariel Marchisio d’Actions Croisées ».« En septembre 2022 à l’occasion des 10 ans de notre association un groupe de patientes de Châlons-en-Champagne touchées par un cancer avaient effectué un séjour au Camping San Damianu à Biguglia. Actions Croisées est une association qui a pour but de renforcer les liens entre les différents acteurs impliqués en cancérologie et de participer à l’harmonisation du parcours patient. Elle est née de la volonté de patients et de professionnels médicaux, paramédicaux, coaches de vie, coiffeurs… d’offrir plus de proximité sur le pays châlonnais. Le séjour des châlonnaises avait permis un maillage du territoire bastiais autour d'ateliers en faisant intervenir des associations insulaires de soins de support ou de sport-santé, s'appuyant sur l'expérience marnaise pour recenser les compétences locales et déceler les lacunes comme la distance ou la ruralité. Durant ce séjour des liens très forts s’étaient tissés ».En cet Octobre Rose 2023, une dizaine de patientes corses, accompagnées de leur éducatrice sportive, Martine Massiani, de la Fédération française éducation physique gymnastique volontaire, section « Gym après cancer » ainsi que du docteur Jean-Pierre Alfonsi, cancérologue à l'Hôpital de Bastia, ont vécu à leur tour la magie du dépaysement et du partage. Du 6 au 10 octobre, grâce à une météo des plus clémentes, les bastiais ont pu découvrir la Champagne à travers ses richesses du patrimoine architectural sans oublier de s’adonner à la dégustation des célèbres bulles locales.« Logés à Châlons-en-Champagne au cœur d'une nature verdoyante bien différente des reliefs insulaires, les Corses se sont aussi initiés au plaisir de la glisse en Dragon Boat en pagayant sur la Marne avec les Dragon Ladies. Cette activité est recommandée par le docteur Cutuli, cancérologue à Reims, et créateur du premier équipage» souligne Ariel Marchisio. « Le temps fort de ce partenariat fut le Forum organisé par Actions Croisées où les Corses ont pu participer à de nombreux ateliers et échanger avec les différents intervenants en nutrition, droit du patient, bien-être, sophrologie, prothèses mammaires et capillaires, massage du cuir chevelu, activités physiques adaptées, café-rencontre en présence du docteur Jérôme Sicard, onco-pharmacien, président d'Actions Croisées dont le credo est d’informer, accompagner et soutenir les patients».Le succès de cette belle rencontre a été possible grâce au soutien de Claudine Legay, présidente de la Ligue Contre le Cancer de Haute-Corse, du B.I.S. (Bastia Institut du Sein), du C.O.R.E.G. (Comité Régional de la Gymnastique Volontaire) et du Club Giambelli E.P.G.V.