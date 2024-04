Football jeunes : Dimanche le 5e Challenge Patrick Catoire

La JS Bonifacio organise ce dimanche au stade Antoine Tassistro la cinquième édition du Challenge Patrick Catoire. Ce tournoi réservé à la catégorie U13 devient international avec la présence cette année de deux équipes sardes. Le coup d'envoi sera donné à 9h30 alors que la finale est prévue à 14h40 en présence des joueurs Christopher Ibayi, Anthony Roncaglia et Dumé Guidi qui mettront leur maillot en jeu dans le cadre d'une tombola. Seize équipes seront en lice sur ce tournoi qui se déclinera ensuite en tableau Honneur et Elite. A l'issue de ce Challenge Patrick Catoire aura lieu à 16 heures la demi-finale du Challenge Stra entre Bonifacio et Monticellu, deux équipes évoluant en Régional 2.