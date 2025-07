L’hôpital de Bonifacio s’enfonce dans un climat délétère

« Une agression », dénonce le STC. « Une altercation », préfère dire le directeur de l’hôpital Nicolas Ballarin. Quel que soit le vocabulaire choisi pour la qualifier, une rencontre fortuite entre deux agents de l’hôpital a débouché, lundi, sur la prescription de deux jours d’ITT à l’endroit de l’un des deux, qui s’avère être Antoine-Pierre Culioli, le délégué syndical STC de l’hôpital.Dès le lendemain, le STC décidait d’organiser une conférence de presse, laquelle a été programmée ce jeudi matin devant l’hôpital. Le syndicat majoritaire de l’hôpital entend contester publiquement la gestion de cette affaire par le directeur, Nicolas Ballarin. Il convient de rester prudent sur le déroulement des faits, car les versions divergent. Pour l'heure, aucune plainte n'a été déposée. De son côté, le directeur a estimé qu’il était de son ressort d’ouvrir une enquête administrative, sur une base que le STC conteste, d’où sa volonté de médiatiser l’affaire.Sur place, au terme de la conférence de presse, la délégation STC menée par la déléguée syndicale insulaire Françoise Cinarca a été reçue par une attachée de direction en l’absence du directeur Nicolas Ballarin, qui est en congé. Quelques minutes plus tard, un coup de téléphone en direction de l’ARS scellait le principe d’une rencontre à Ajaccio dans les locaux de l’ARS, ce vendredi à 14 heures, entre la direction de l’Agence régionale de santé et le STC, conformément au souhait du syndicat. Ce n’est pas la première fois que l’ARS tente une médiation à l’hôpital , mais l’établissement est enkysté par des luttes entre organisations syndicales : en un an, quatre mouvements de grève se sont succédé, d’abord à l’initiative du STC ( en juillet 2024 ), puis de la CFE-CGC ( en novembre 2024 ) et enfin de la CFDT (à deux reprises, en février 2025 et début juillet ). Au-delà de la teneur de revendications souvent divergentes entre organisations syndicales, ces conflits sociaux révèlent en creux des différends d’ordre relationnel, qui semblent de plus en plus insolubles.