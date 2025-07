Processus d’autonomie : Les Nationalistes réaffirment leur détermination, la droite son scepticisme

Pas un caprice !

La riposte vient du président du groupe Core in Fronte, Paul-Félix Benedetti, qui justifie le refus des modifications. « Le maintien du texte en l’état n’est pas un caprice ! A quelques jours des 50 ans d’Aleria, c’est un texte, pour nous, a minima, un texte de progrès, d’émancipation, de paix, un juste retour après les échecs des années 90, 2000 et même 2018. Si on commence à modifier la virgule, ça autorise toutes les autres subtilités modificatrices qui sont, à tort, présentées comme des améliorations et des simplifications et qui transgressent sur le fond tous les principes du texte originel ». Il taxe l’avis du Conseil d’Etat de « pernicieux et sournois. On nous propose un droit de tirage au cas par cas avec la possibilité de faire des règles, mais sans aucune possibilité de faire du législatif. La manœuvre habile était de désacraliser le peu de fondement historique de l’article Un, de le martyriser fortement pour nous proposer, in fine, de nier le principe même de l’autonomie qui régit près de 300 millions d’habitants en Europe et toutes les îles voisines. C’est le bon sens qui nous a dicté que la modification était impossible ». Pour lui, il n’y a pas eu, comme l’insinue la droite, de « chantage, on a évoqué une réalité, on a fait une explication de texte », ni de pression sur le ministre pour lui arracher l’accord : « C’est totalement faux ! ». Quant à la modification du texte par le jeu parlementaire, il l’estime « techniquement possible, mais moralement et politiquement impossible. On ne règle pas un petit problème politique en Auvergne, mais un problème politique qui prend ses racines à plus de 50 ans. Le ministre a rappelé les drames, les morts pour essayer de nous faire accepter un nouveau consensus, on a dit non ».



Un parjure

Le leader indépendantiste ne croit pas aux petits soubresauts politiciens qui permettraient de modifier le texte. « L’avis prépondérant, c’est l’avis des Corses. A une solution politique, vont-ils choisir de créer un nouvel obstacle, un nouveau clivage, une logique de rapport de forces et probablement d’affrontement ? Ils connaissent les échecs des autres tentatives d’évolution institutionnelle ». S’adressant toujours à la droite, « à ceux qui ont des relais nationaux et qui sont farouchement opposés à ces principes politiques », il leur demande de « choisir le texte ou pas, pour ou contre, mais de ne pas chercher à vouloir faire un accord par-dessus l’accord, qui conviendrait à nos volontés d’apaisement ici en Corse. On demande que ceux qui sont contre se positionnent contre. On peut très probablement perdre, mais on peut aussi très probablement gagner avec une majorité consciente que la France a besoin d’évoluer et que ce qu’on demande, c’est ce qu’a la Sardaigne depuis 1948 ». Et lui aussi de prévenir : « l’esprit du texte constitutionnel, c’est de laisser le champ du possible pour les générations futures d’une autonomie pleine et entière, calée sur le modèle latino-méditerranéen. Celui qui est contre d’une manière frontale aura des problèmes parce que, politiquement, ce n’est pas acceptable, parce qu’il y a un état d’esprit. Transgresser l’état d’esprit, c’est un parjure. L’histoire nous jugera, mais l’histoire vous jugera aussi. Attention ! Ne cherchons pas à faire de la politique française sur le dos de la Corse ! ».