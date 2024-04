Pour faire face à la concurrence d’autres destinations européennes, Air Corsica adapte son offre pour l’été

- La saison hivernale vient de se terminer. Avez-vous constaté une augmentation du nombre de passagers par rapport à l'année dernière ?

- Oui, sur l’hiver nous avons eu une augmentation des passages, notamment grâce au tarif résident sur le bord à bord qui reste très attractif et induit de facto des déplacements avec des Corses qui partent de plus en plus facilement grâce justement à ce prix plus avantageux. Durant certains week-ends et durant les vacances de Nice et de Marseille, nous avons aussi observé que des passagers de la diaspora, mais également à vocation un peu plus touristique, se sont déplacés en Corse durant l'hiver et ont utilisé Air Corsica pour pouvoir venir. Cela veut dire que nous avons des engagements qui sont en hausse en hiver et en avance-saison.



- Constatez une hausse de réservation par rapport aux années précédentes pour ce week-end de Pâques ?

- Effectivement, nous observons aujourd’hui un véritable engouement pour la Corse durant ce week-end qui est tous les ans marqué par un véritable attrait. Si on regarde au niveau des réservations, nous sommes mieux que l'année dernière, nous avons de beaux remplissages, et un bon dimensionnement de l'offre par rapport à la demande. Donc, effectivement, nous observons une hausse du coefficient de remplissage sur ce week-end.



- Plus généralement sur cette avant-saison, est-ce la même tendance qui se dessine ?

- D’une manière générale, nous sommes en hausse de sièges de l'avantage sur cette avant-saison et nous observons des remplissages qui suivent l'offre et qui sont plutôt bons. Mais il est encore un petit peu tôt pour pouvoir tirer des conclusions et nous sommes surtout dans un contexte où chaque mois est différent. Sur le mois de mai, on a des ponts un peu particuliers cette année, puisqu'on voit que le 8 mai tombe la même semaine que l’Ascension, donc on aura une seule semaine de pont alors que d'habitude c'est plus étalé. Donc il y a évidemment un très fort engouement sur certaines dates. Mais d'une manière générale, si on regarde le mois de mai qui est un bon indicateur, en plus d'avoir une offre en hausse, nous avons effectivement des engagements qui sont en hausse et qui présagent de bons remplissages et en termes de remplissage d'une bonne avancée.



- Au vu des réservations, comment s'annonce la saison estivale pour Air Corsica ?

- De notre côté, l'année dernière comme cette année, nous avons augmenté notre offre en avant et en après-saison, là où d'autres compagnies l’ont diminué. Notre tendance, quel que soit le contexte touristique de 2023 ou de 2024 est haussière en termes de remplissage. Après, ce qui est compliqué, c'est la concurrence des autres destinations que subit la Corse au départ des aéroports français comme des aéroports internationaux. Cela rend les choses un peu difficiles. Néanmoins, avec une politique tarifaire adaptée, avec un ajustement de nos tarifs vertueux, nous arrivons aujourd'hui à maintenir des niveaux de remplissage qui sont satisfaisants. Nous sommes obligés d'adapter notre offre pour pouvoir garder cette clientèle qui est mise en concurrence avec d'autres destinations sur le territoire européen.



- Cela veut dire qu'en dehors du tarif résident, les tarifs seront un peu moins chers pour cet été ?

- Cela veut dire que nous avons multiplié les offres promotionnelles avec des tarifs qui sont un petit peu plus chers pour le tarif d'appel. Avant, on avait du 59 €, aujourd’hui on est à 69 €, mais dans des quantités plus importantes. Nous avons ajusté l'ensemble de notre offre tarifaire pour pouvoir capter plus de clientèle avec des tarifs qui sont un petit peu moins chers que l'année dernière sur les périodes les plus difficiles à remplir. Nous sommes tarifèrent dans une logique où nous allons chercher des passagers nouveaux sur les dates où on a besoin avec des tarifs qui sont plus attractifs. Et de l'autre côté, sur les dates où nous savons qu'on remplit bien, nous essayons de maintenir les niveaux tarifaires et surtout de faire en sorte de limiter un peu les écarts. Cette année, nous avons revu notre stratégie tarifaire pour proposer des prix qui sont plus attractifs, pour pouvoir attirer plus de clients, mais sans pour autant rentrer dans une logique de braderie. En fait, nous avons recentré la politique tarifaire sur des prix moyens qui sont un petit peu plus importants, mais qui permettent d'éviter d'avoir recours à des tarifs très hauts à certains moments. Nous avons revu notre mix tarifaire pour limiter les écarts entre le tarif le plus bas et le tarif le plus haut. Cela veut dire qu'au lieu d'avoir un prix d'appel très faible et un plein tarif très haut, on a un prix d'appel qui est un petit peu plus haut, parce qu'il y a de la hausse de carburant, le carbone, les taxes environnementales, une multitude de phénomènes inflationnistes qui ont fait que les prix sont plus hauts. Et en même temps, on a revu nos niveaux les plus forts à la baisse pour que justement, on ne soit pas dans un schéma un schéma dissuasif.



- Combien de places seront disponibles à la vente pour cet été ?

- Sur la saison été, c'est près de 2 millions de sièges qui seront proposés à la vente. C’est plus que les années précédentes. Notre stratégie aujourd'hui, c'est bel et bien un accroissement de la volumétrie très fort, avec une stratégie tarifaire adaptée à la demande et tenant compte évidemment des effets calendaires que l’on peut observer.