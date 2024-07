Miss Corse 2024: qui sont les candidates?

Qui pour succéder à Sandra Bak élue l’an passé ? L'édition 2024 de l'élection Miss Corse se tiendra le samedi 29 juillet à Porticcio. La lauréate, qui représentera la Corse parmi une trentaine d'autres candidates au prestigieux concours de beauté français, sera choisie parmi treize jeunes femmes soigneusement sélectionnées selon les critères rigoureux du comité Miss France : âge minimum de 18 ans, taille minimum de 1,70 m et résidence principale en Corse.



Chacune des candidates montera sur scène pour se présenter et s'adresser au public, qui pourra voter pour sa favorite. Le jury aura la responsabilité de désigner non seulement la Miss, mais aussi ses deux dauphines parmi les concurrentes.



Les noms des candidates sélectionnées ont été révélés par le Comité Miss Corse sur les réseaux sociaux.



Découvrons ensemble qui elles sont.