Grande Foire d’Ajaccio : le centre-ville s’anime du 9 au 11 mai

Durant trois jours, le centre-ville d’Ajaccio va se transformer en vaste foire à ciel ouvert. Du 9 au 11 mai, la deuxième édition de la Grande Foire investira les places Foch, Abbatucci et Campinchi, la halle gourmande et, pour la première fois, le Palais des Congrès, qui accueillera un salon de l’habitat et de l’automobile. Une nouveauté qui s’ajoute aux huit univers commerciaux prévus, entre tradition, artisanat, innovation, et produits locaux.



Près de 130 exposants seront présents, sans compter ceux du Palais des Congrès, pour faire de cet événement un moment de découverte et de partage. « Ce rendez-vous, devenu incontournable, s’attache à réinventer le passé et la tradition ajaccienne avec le souci de servir le tissu économique local et de participer à la redynamisation ainsi qu'à l’attractivité de notre centre-ville », souligne le maire d’Ajaccio, Stéphane Sbraggia.



Jeux de kermesse, ateliers créatifs, balades à dos d'âne ou de poney, animations sportives… Petits et grands trouveront de quoi se divertir tout au long des trois journées. Pour l'édile, il s'agit d'un rendez-vous qui « conjugue à la fois de nombreuses animations pour toute la famille et met à l’honneur le savoir-faire local, la créativité, la tradition corse et l’innovation ».



Un clin d’œil au passé, un pied dans le présent

Une foire entre modernité et racines La Grande Foire d’Ajaccio tire ses origines de la San Brancaziu, foire de Saint-Pancrace, qui animait la place Abbatucci chaque 12 mai. Marché rural où se vendaient bétail et produits locaux, elle a perduré sous différentes formes jusqu’à devenir une braderie dans les années 1990. C’est cette même tradition que la Ville tente aujourd’hui de faire revivre, en l’adaptant aux nouveaux usages. « Cette manifestation s’inscrit comme un temps fort du printemps, sur les volets à la fois économique et culturel, tout en faisant la part belle à la convivialité », insiste Stéphane Sbraggia.



L’accès est libre, les animations gratuites, et l’ensemble de l’opération s’appuie sur une mobilisation conjointe de la municipalité et de ses partenaires : CAPA, M3E, Office du tourisme, CCI, Jeunes agriculteurs, ainsi que France Bleu RCFM. « Nous invitons les visiteurs à célébrer le printemps en flânant au gré des allées, des places et des différents univers proposés », conclut le maire. À Ajaccio, la foire retrouve ses lettres de noblesse.