Carrozzu in Bastia : la course de caisses à savon revient pour une deuxième édition

Derrière l’aspect ludique de la course, c’est un véritable engouement collectif qui s’est formé autour de cette initiative. Dès la première édition, les participants ont joué le jeu en redoublant d’imagination pour créer des véhicules à partir de matériaux de récupération. “Il y a des gens qui ont utilisé des roues de tondeuses, des bouts de ferraille, des morceaux trouvés ici et là…”, raconte Fred Sabiani. Et si certains ont bricolé leur carrozzu à la dernière minute, d’autres ont peaufiné chaque détail, costumes compris. “Ce qui nous a marqués l’année dernière, c’est que certains sont allés très loin dans la réalisation. Cette année encore, certains nous ont déjà envoyé des photos, et ils poussent vraiment les détails.”



Mais au-delà de la performance, c’est le lien entre les générations qui marque les esprits. “L’année dernière, il y avait un grand-père, son fils et son petit-fils, et tous les trois ont fabriqué leur caisse ensemble”, se réjouit Fred Sabiani. “C’est exactement ce qu’on voulait créer. On a eu aussi un monsieur qui nous a dit que son fils n’avait jamais bricolé avec lui, et qu’ils ont bricolé ensemble pour la première fois pour créer le carrozzu.” La course attire également des profils très variés, comme des familles ou des groupes d’amis. “On a eu de tout, ça va du pharmacien au chef d’entreprise.”





Tout au long de la journée, les animations vont s’enchaîner. Accueil et vérifications techniques des véhicules le matin, essais libres dans la matinée, inauguration à midi, puis lancement officiel des descentes vers 15h. Le public pourra alors encourager les concurrents et profiter de l’ambiance. “Il y a une vraie adrénaline”, assure Gilles Secchi. “Les participants nous disent qu’ils ont l’impression d’être dans un stade ou une arène, avec les gens qui crient autour. C’est prenant, même pour ceux qui ne courent pas.”



Les organisateurs ne manquent pas d’idées pour faire évoluer l’événement. “On aimerait que ce soit un rendez-vous annuel”, expliquent-ils. “On a aussi l’idée de faire participer les lycéens en section mécanique, qui pourraient s’affronter pour la réalisation des caisses.”



Pour plus d'informations : 06.24.64.74.02