Bastia : le festival Creazione ouvre ses portes pour célébrer dix ans de création insulaire

Le ruban a été symboliquement coupé ce jeudi devant le Palais des Gouverneurs, marquant le coup d’envoi de la 10e édition de Creazione. Un rendez-vous devenu incontournable pour les amateurs de mode, de design et de création insulaire. À l’initiative de l’Office de tourisme de Bastia, ce festival ambitionne de faire dialoguer patrimoine, esthétique et innovation, dans un esprit d’ouverture sur la Méditerranée.



Aux côtés de Pierre Savelli, maire de Bastia, et de Louis Pozzo di Borgo, président de la communauté d’agglomération de Bastia, les organisateurs ont accueilli les premiers visiteurs dans les galeries du musée, qui font office de scène principale. Pour cette édition anniversaire, Gaëlle Pietri, mannequin originaire de Corse, est la marraine du festival, accompagnée de l’acteur Michel Ferracci, parrain de l’événement. L’actrice Ghjuvanna Benedetti, récemment révélée dans le film Le Royaume, est quant à elle l’invitée d’honneur.



Jusqu’à samedi, les visiteurs sont invités à découvrir une quarantaine de créateurs exposés dans les salles du musée. Mode, design, accessoires : les signatures bien connues comme Benoa, Karma Koma, Bella Tchix ou Calarena côtoient de jeunes talents engagés dans des démarches alternatives, notamment le recyclage textile et l’upcycling, en réponse aux enjeux de la fast fashion. « Nous avons souhaité ouvrir la programmation à des profils variés, tout en restant fidèles à l’ADN de Creazione : mettre en lumière la créativité insulaire », explique Véronique Valentini Calendini, directrice de l’Office de tourisme de Bastia.



Lancée comme un pari en 2014, la manifestation a su évoluer et trouver son public. « Sur la création insulaire, l’évolution est surtout qualitative. Cela se voit dans les matières, dans les finitions », observe la directrice. Elle souligne aussi la place qu’occupe désormais Bastia dans l’univers de la mode en Méditerranée : « Bastia, c’est une ville d’histoire, mais aussi de style, de rencontres et de fête. »



En parallèle des expositions et des rencontres, les soirées musicales installées dans les jardins suspendus du musée promettent des moments festifs. Le DJ Yann Müller a lancé les festivités ce jeudi soir. Casablanca Drivermontera sur scène vendredi, tandis que les Spice Boys clôtureront le festival samedi.