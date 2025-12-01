Noël - 550 000 colis seront distribués par La Poste en Corse

Les cadeaux de Noël arriveront-ils à temps sous le sapin ? Chaque année, c’est la même inquiétude, surtout pour les retardataires qui s’y prennent, comme beaucoup, à la dernière minute. Certes, si les Corses continuent d’acheter local, ils sont de plus en plus nombreux au fil des ans à faire leurs achats de Noël en ligne. Preuve en est : sur l’île, La Poste prévoit d’acheminer 550 000 colis uniquement pour ce mois de décembre, contre 522 000 en 2024.
Un demi-million de colis à livrer, ce qui demande une logistique bien huilée, explique Sébastien Careddu, le responsable d’exploitation du centre de tri de La Poste situé à Furiani : « Nous constatons une augmentation du colis depuis la mi-novembre. En temps normal, on traite entre 5 000 et 6 000 colis. On va doubler à la mi-décembre. Sur les grosses journées, on va tripler. » Jusqu’à 35 000 colis sont même attendus par le groupe pour la journée du 13 décembre. La semaine la plus importante reste la dernière avant Noël, précise La Poste.
Pour faire face à cette augmentation, en plus des 1 450 agents de La Poste en Corse, dont 600 facteurs, des renforts sont mis en place : « Durant la peak period, à partir de la fin novembre, on commence à mettre des renforts le matin et l’après-midi, on va rajouter 4 à 5 personnes. Le centre de tri est ouvert de 3 h du matin à midi. Certains facteurs vont faire deux tournées. »
Côté transport, c’est pareil, indique Sébastien Careddu : « Il y a trois arrivées de camions durant cette période contre une seule en temps normal. Et un avion dédié uniquement pour la Haute-Corse avec l’escale de Poretta. Il y a aussi un centre pour des remorques vrac avec des remorques contenant plus de 4 000 colis. » À cela s’ajoute une centaine de véhicules pour assurer les livraisons.
Au fil du temps, les commandes en ligne se sont multipliées (180 millions de colis prévus en décembre 2025 pour La Poste et ses filiales au niveau national). Les moyens ont également dû s’adapter à des colis de plus en plus gros et volumineux : « Il y a une augmentation régulière du nombre de colis. La voiture du facteur est plus grande, les avions transportent davantage de colis, et les remorques maritimes accueillent les colis encombrants. » Des travaux d’aménagement et d’agrandissement ont également été réalisés dans les centres de distribution de l’île pour améliorer la prise en charge de cette augmentation, précise La Poste.
Depuis le centre de tri de La Poste de Furiani, son responsable le répète : « L’objectif et la mission du postier, c’est que le 24, tout ce qui a été commandé arrive sous le sapin. On a des facteurs habitués à ce travail, ils se mobilisent pour traiter ce trafic supplémentaire. »
Aux arrivées se rajoutent aussi les nombreux colis qui partent de Corse pour les fêtes de Noël. Un trafic qui commence à augmenter dès le mois de novembre.
